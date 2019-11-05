В Бресте открыли выставку картин парикмахера-художника Максима Бурковского

Источник материала: Виртуальный Брест

Персональная выставка работает в городской библиотеке имени Пушкина.





Максим Бурковский рисует с детства, окончил детскую школу изобразительного искусства. Но выбор остановил на профессии парикмахера и сейчас работает в собственной MaxStudio. В 2011 году Максим занял четвёртое место в чемпионате Беларуси по парикмахерскому искусству. На долгие годы он отошёл от творчества, но в 2017 году вернулся к любимому делу. За два года он создал более тридцати картин, написанных маслом на холсте, двадцать из них представлены на сегодняшней выставке «Импровизация».











«Алый закат», «Встреча», «Ночь» «Спаситель Мира» – это малый перечень чарующих пейзажей, проницательных портретов, таинственного авангарда, что смогли увидеть собравшиеся на вернисаже. Максим Бурковский не профессиональный художник, и пишет он для души. Через работы стремится передать своё настроение, чувства, мысли.











«Когда берешь в руки краски и кисти, то ты уже ждёшь, что возникнет в итоге, поэтому стремишься быстрее закончить картину, – рассказывает он. – Но вначале появляются некие мысли и образы, которые постепенно вырисовываются на полотне». На одни у него уходит час времени, на вторые – два-три, а есть картины, которые занимают ночь труда. Так он писал «Казанскую Божью Матерь».











Казалось бы, как могут уживаться две разные тропы: художника и парикмахера. Однако если задуматься, то быть парикмахером – это тоже искусство. Поскольку работать над образом человека, как и над холстом, нужно тоже иметь талант.











Директор городской библиотеки Светлана Городецкая сказала на вернисаже: «Самое главное в жизни – это самовыражение. Если у Максима есть оно в парикмахерском деле, то нет ничего удивительного, что он находит самовыражение и в изобразительном искусстве. Это очень важно – видеть людей, делать их красивыми… Много у Максима черного цвета. Сначала это меня смутило, но прочла о том, что черный цвет – это не мрачно и не тоскливо. По утверждениюхудожников, он вбирает в себя все цвета и оттенки. Взависимости от того, как падает свет на холст, так мы видим и воспринимаем черный цвет. Поэтому будем учиться читать – и в работах Максима тоже, чтобы глубже понимать живопись».







Поддержать автора пришел его друг Денис Маскаленко, исполнив на саксофоне несколько музыкальных номеров.



Выставка работает до 4 декабря.