БГК имени Мешкова победил «Еурофарм» в гостевом матче SEHA-лиги

Источник материала: Виртуальный Брест

В Лиге чемпионов у БГК имени Мешкова в этом сезоне пока явно не клеится: пять поражений в шести проведенных матчах. Но в SEHA-лиге дела идут куда веселее. Накануне чемпион Беларуси одержал в этом международном турнире очередную победу, обыграв в Битоле «Еурофарм» — 35:32.





Игра проходила через день после тяжелейшего «лигочемпионского» поединка против северомакедонского «Вардара» ( 31:36 ). Но БГК имени Мешкова, отправившийся на матч SEHA-лиги полуэкспериментальным составом, не выглядел уставшим. Команды подарили зрителям яркое результативное противостояние, которое закончилось в целом закономерной викторией «мешковцев».

Самыми результативными в составе нашей команды оказались Никита Вайлупов (14 мячей), Артем Сельвесюк (7) и Александр Бочко (6). Стоит выделить и голкипера Ивана Мацкевича, парировавшего 17 из 49 бросков.











Также отметим, что в состав БГК имени Мешкова вернулся Сандро Обранович, который из-за серьезной травмы руки пропустил три месяца.



Положение команд в группе «В» на данный момент выглядит так: 1. «Веспрем» — 15 очков (6 матчей), 2. БГК имени Мешкова — 9 (6), 3. «Загреб» — 9 (4), 4. «Еурофарм» — 9 (6), 5. «Спартак» — 3 (5), 6. «Металлопластика» — 3 (5).





Следующий матч в SEHA-лиге «мешковцы» проведут 19 ноября против «Загреба». Пока же на повестку дня вновь возвращается Лига чемпионов: 9 и 16 ноября БГК имени Мешкова сыграет дома и в гостях против «Веспрема». Фаворитом в обеих встречах будет венгерский гранд. Но для того, чтобы всерьез ввязаться в борьбу за выход в плей-офф, наша команда должна пополнять очковую копилку.