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БГК имени Мешкова победил «Еурофарм» в гостевом матче SEHA-лиги
06.11.2019 10:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Лиге чемпионов у БГК имени Мешкова в этом сезоне пока явно не клеится: пять поражений в шести проведенных матчах. Но в SEHA-лиге дела идут куда веселее. Накануне чемпион Беларуси одержал в этом международном турнире очередную победу, обыграв в Битоле «Еурофарм» — 35:32.
Игра проходила через день после тяжелейшего «лигочемпионского» поединка против северомакедонского «Вардара» (
Самыми результативными в составе нашей команды оказались Никита Вайлупов (14 мячей), Артем Сельвесюк (7) и Александр Бочко (6). Стоит выделить и голкипера Ивана Мацкевича, парировавшего 17 из 49 бросков.
Следующий матч в SEHA-лиге «мешковцы» проведут 19 ноября против «Загреба». Пока же на повестку дня вновь возвращается Лига чемпионов: 9 и 16 ноября БГК имени Мешкова сыграет дома и в гостях против «Веспрема». Фаворитом в обеих встречах будет венгерский гранд. Но для того, чтобы всерьез ввязаться в борьбу за выход в плей-офф, наша команда должна пополнять очковую копилку.
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В Лиге чемпионов у БГК имени Мешкова в этом сезоне пока явно не клеится: пять поражений в шести проведенных матчах. Но в SEHA-лиге дела идут куда веселее. Накануне...
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