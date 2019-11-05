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«Был 105 кг». Сбросивший лишний вес минчанин - о том, что именно он ел и как занимался

06.11.2019 10:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY объявил конкурс «Реальный ЗОЖ»: мы просим белорусов рассказать о том, как они увлеклись спортом или правильным питанием, похудели или набрали мышечную массу — и посчитать, во сколько им это обошлось. Своей историей расставания с 26 кг, расходами на еду и тренировки, а также тремя главными правилами похудения поделился 24-летний минчанин Никита Имбро — директор Sherlock Coffee Hall.

Для участия в конкурсе необходимо прислать свою фотографию (а лучше несколько, ориентация фото горизонтальная, а не вертикальная), а также развернутую историю (документ в формате doc или docx) на электронный адрес: elena. melnikova@tutby.com с пометкой «Реальный ЗОЖ». Не забудьте оставить свои контактные данные: Ф.И.О., город, мобильный телефон. Правила читайте по ссылке.

Как я решил «сесть» на ЗОЖ

— До 20 лет я был стройного телосложения. Работал бартендером, много двигался — и при этом много и плохо питался. После сложилось так, что я устроился в банк. Сидячая работа плюс езда на машине — и к 23 годам я набрал вес: с 75 кг до 105 кг.

Я смотрел на свое отражение в зеркале и не понимал, насколько все запущенно. Осознать проблему помог снимок: на одном из праздников меня сфотографировали, а после показали фото. И тут я увидел себя со стороны.


Фото: из личного архива героев

Решил пойти в тренажерку, привести себя в форму. Выбрал локальный зал Zona531. И на собственном опыте прочувствовал: не стоит заниматься одному, если толком не знаешь, что делать. Это была, наверное, третья тренировка: я делал все, как мне казалось, правильно. Мы же все профи, когда есть доступ в интернет! Когда-то один тренер сказал мне, что травмы в зале получают на двух этапах: с легким весом, когда ты ничего не умеешь, и с тяжелым, когда ты пытаешься делать больше.

Так вот. У меня есть проблемы с грудной клеткой: она впалая. Я решил делать разводы рук. Взял я тогда «огромный» вес — 1 кг в каждую руку. Приступил к упражнению и… что-то щелкнуло в груди. Боль. Я понял, что-то защемил. Пришлось пойти домой. К вечеру стало тяжело дышать. Боль стала намного сильнее. По итогу — скорая. Укол. И мысли о том, что мне нужен тренер.

Как я тренировался

В зале я попал к тренеру Марине. Она как настоящий профессионал осмотрела меня: есть искривление позвоночника 2-й степени, так что заниматься я стал по специальной программе упражнений.

И вот пришел я на первое занятие утром: конечно, не позавтракал. Это была большая ошибка: мне стало плохо. Это было второе правило, которое я усвоил. Надо есть перед тренировкой, организму нужны силы и энергия. По натуре я достаточно ленивый, а занятия с тренером не дают тебе просто посидеть-подумать. Нет, придется работать!

Первые три месяца у меня было три занятия в неделю с тренером по часу — и потом 45 минут кардио на тренажере. И четвертое занятие — просто час кардио. Потом стал заниматься трижды в неделю с тренером — и 30 минут кардио. Сейчас так и продолжаю.

Что я ел


Фото: из личного архива героев

Тренер составила для меня план питания: много зеленых овощей, курица, творог, орехи, рыба… Скажу так, питаться правильно мне никогда не хотелось. Я из тех, кто работает допоздна, весь день голодает, а потом ночью заказывает пиццу под бокал вина. Какая уж тут диета?..

Но с правильным питанием результат я увидел быстро: со 105 за неделю сбросил до 100. Мне казалось, что все очень легко! Конечно, это была только вода.

На определенном этапе у меня начались чемпионаты по кофе и алкоголю — я участник многих таких конкурсов. Эти мероприятия сильно подкашивали мой план сбросить вес. Это большой стресс, который приходилось запивать. Алкоголь мешал придерживаться диеты. От сладкого тоже тяжело отказаться. Только с солью проблем не было.

Кстати, я думал, мне придется себя ущемлять в еде. Это третье правило, которое я узнал: необязательно есть мало, чтобы скинуть вес. Сегодня у меня такая норма калорий, что, если проснусь в 10 утра и лягу спать в 11 вечера, то за это время просто не успею все съесть.

Мой завтрак — это два яйца (можно жарить без масла) и 75 г гречки (в сухом виде) на воде, столовая ложка льняного масла. Перекус — 100 г творога и 50 г орехов. Обед —
150 г гречки в сухом виде, 150 г курицы или 200 г рыбы, салат из овощей и зелени.
Ужин — 200 г фасоли (обмываю от жидкости из банки), 100 г курицы или 150 г рыбы, салат. Можно еще перекусить салатом с авокадо.

К моему удивлению, вес очень быстро пошел вниз, хотя есть я стал намного больше.

О мотивации не сдаваться


Фото: из личного архива героев

Со мной было сложно. Когда я говорил Марине: «Все, хватит, дайте мне просто умереть на коврике!» — она отвечала: «10 долларов, Никита. И можете лежать».

Да я и сам понимал, что мои затраты на тренировки — ощутимые. Я настроил себя: добьюсь результата и тогда буду позволять себе немного приятных вещей вроде алкоголя, шоколада и жирного.

И Марина добавила: «Никита, будете весить 80 кг, пойдем вместе в ресторан. Съедим мясо, картошки, — и все в соусе. А потом алкоголь и банку нутеллы». Ну все, мотивации мне этой хватило.

Правда, из-за моего ЗОЖ стали страдать все вокруг. Команда в кофейне в том числе: работы много, все на нервах, а радостей былых нет.

Сейчас я вешу 79 кг и планирую дойти до 77.

Кончено, важно учитывать соотношение мышц и жира. И оценивать не только свой вес, но и результаты в тренировках. У меня нет цели накачаться. Но упражнения помогли мне укрепить мышцы спины, при этом я не таскаю огромные веса. Я просто занимаюсь своим здоровьем. И могу сказать: улучшилось общее состояние, больше энергии и сил, кожа стала лучше. Раньше при нагрузке пульс взлетал выше 190 — сейчас выше 170 даже при серьезном кардио не поднимается.

Сколько все стоит

Я беру безлимитный абонемент за 63 рубля на месяц (но если брать на три месяца или по акции, выходит дешевле). Занятия с тренером — 25 рублей. Итого мои нынешние три тренировки за четыре недели с учетом абонемента — 363 рубля.

Скажу так: можно дешевле. К примеру, тренер составит вам программу и вы будете по ней заниматься. Но я такой человек, что мне проще, когда меня постоянно дергают.

Сколько стоит питание? Давайте считать.

Что ем Вес упаковки Цена в магазине в рублях На сколько я съедаю за день
Гречка 800 г 2,9 0,82
Курица 1 кг 9 2,25
Творог, 5% 375 г 2,45 0,65
Миндаль 1 кг 25 1,25
Салатная смесь 80 г 2,69 2,69
Фасоль 400 г 2,45 1,23
Льняное масло 500 мл 3,89 0,16

Итого в день — 9 рублей 5 копеек. Курицу можно заменять на индейку при желании.

По итогу я очень благодарен всем за терпение! Я и так не подарок, а когда с правильным питанием и тренировками, так вообще.

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Своей историей расставания с 26 кг, расходами на еду и тренировки, а также тремя главными правилами похудения поделился 24-летний минчанин Никита Имбро.
 
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