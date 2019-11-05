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«Был 105 кг». Сбросивший лишний вес минчанин - о том, что именно он ел и как занимался
Источник материала: Tut.by
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Как я решил «сесть» на ЗОЖ
— До 20 лет я был стройного телосложения. Работал бартендером, много двигался — и при этом много и плохо питался. После сложилось так, что я устроился в банк. Сидячая работа плюс езда на машине — и к 23 годам я набрал вес: с 75 кг до 105 кг.
Я смотрел на свое отражение в зеркале и не понимал, насколько все запущенно. Осознать проблему помог снимок: на одном из праздников меня сфотографировали, а после показали фото. И тут я увидел себя со стороны.
Решил пойти в тренажерку, привести себя в форму. Выбрал локальный зал Zona531. И на собственном опыте прочувствовал: не стоит заниматься одному, если толком не знаешь, что делать. Это была, наверное, третья тренировка: я делал все, как мне казалось, правильно. Мы же все профи, когда есть доступ в интернет! Когда-то один тренер сказал мне, что травмы в зале получают на двух этапах: с легким весом, когда ты ничего не умеешь, и с тяжелым, когда ты пытаешься делать больше.
Так вот. У меня есть проблемы с грудной клеткой: она впалая. Я решил делать разводы рук. Взял я тогда «огромный» вес — 1 кг в каждую руку. Приступил к упражнению и… что-то щелкнуло в груди. Боль. Я понял, что-то защемил. Пришлось пойти домой. К вечеру стало тяжело дышать. Боль стала намного сильнее. По итогу — скорая. Укол. И мысли о том, что мне нужен тренер.
Как я тренировался
В зале я попал к тренеру Марине. Она как настоящий профессионал осмотрела меня: есть искривление позвоночника 2-й степени, так что заниматься я стал по специальной программе упражнений.
И вот пришел я на первое занятие утром: конечно, не позавтракал. Это была большая ошибка: мне стало плохо. Это было второе правило, которое я усвоил. Надо есть перед тренировкой, организму нужны силы и энергия. По натуре я достаточно ленивый, а занятия с тренером не дают тебе просто посидеть-подумать. Нет, придется работать!
Первые три месяца у меня было три занятия в неделю с тренером по часу — и потом 45 минут кардио на тренажере. И четвертое занятие — просто час кардио. Потом стал заниматься трижды в неделю с тренером — и 30 минут кардио. Сейчас так и продолжаю.
Что я ел
Тренер составила для меня план питания: много зеленых овощей, курица, творог, орехи, рыба… Скажу так, питаться правильно мне никогда не хотелось. Я из тех, кто работает допоздна, весь день голодает, а потом ночью заказывает пиццу под бокал вина. Какая уж тут диета?..
Но с правильным питанием результат я увидел быстро: со 105 за неделю сбросил до 100. Мне казалось, что все очень легко! Конечно, это была только вода.
На определенном этапе у меня начались чемпионаты по кофе и алкоголю — я участник многих таких конкурсов. Эти мероприятия сильно подкашивали мой план сбросить вес. Это большой стресс, который приходилось запивать. Алкоголь мешал придерживаться диеты. От сладкого тоже тяжело отказаться. Только с солью проблем не было.
Кстати, я думал, мне придется себя ущемлять в еде. Это третье правило, которое я узнал: необязательно есть мало, чтобы скинуть вес. Сегодня у меня такая норма калорий, что, если проснусь в 10 утра и лягу спать в 11 вечера, то за это время просто не успею все съесть.
Мой завтрак — это два яйца (можно жарить без масла) и 75 г гречки (в сухом виде) на воде, столовая ложка льняного масла. Перекус — 100 г творога и 50 г орехов. Обед —
К моему удивлению, вес очень быстро пошел вниз, хотя есть я стал намного больше.
О мотивации не сдаваться
Со мной было сложно. Когда я говорил Марине: «Все, хватит, дайте мне просто умереть на коврике!» — она отвечала: «10 долларов, Никита. И можете лежать».
Да я и сам понимал, что мои затраты на тренировки — ощутимые. Я настроил себя: добьюсь результата и тогда буду позволять себе немного приятных вещей вроде алкоголя, шоколада и жирного.
И Марина добавила: «Никита, будете весить 80 кг, пойдем вместе в ресторан. Съедим мясо, картошки, — и все в соусе. А потом алкоголь и банку нутеллы». Ну все, мотивации мне этой хватило.
Правда, из-за моего ЗОЖ стали страдать все вокруг. Команда в кофейне в том числе: работы много, все на нервах, а радостей былых нет.
Сейчас я вешу 79 кг и планирую дойти до 77.
Кончено, важно учитывать соотношение мышц и жира. И оценивать не только свой вес, но и результаты в тренировках. У меня нет цели накачаться. Но упражнения помогли мне укрепить мышцы спины, при этом я не таскаю огромные веса. Я просто занимаюсь своим здоровьем. И могу сказать: улучшилось общее состояние, больше энергии и сил, кожа стала лучше. Раньше при нагрузке пульс взлетал выше 190 — сейчас выше 170 даже при серьезном кардио не поднимается.
Сколько все стоит
Я беру безлимитный абонемент за 63 рубля на месяц (но если брать на три месяца или по акции, выходит дешевле). Занятия с тренером — 25 рублей. Итого мои нынешние три тренировки за четыре недели с учетом абонемента — 363 рубля.
Скажу так: можно дешевле. К примеру, тренер составит вам программу и вы будете по ней заниматься. Но я такой человек, что мне проще, когда меня постоянно дергают.
Сколько стоит питание? Давайте считать.
Итого в день — 9 рублей 5 копеек. Курицу можно заменять на индейку при желании.
По итогу я очень благодарен всем за терпение! Я и так не подарок, а когда с правильным питанием и тренировками, так вообще.
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Своей историей расставания с 26 кг, расходами на еду и тренировки, а также тремя главными правилами похудения поделился 24-летний минчанин Никита Имбро.
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