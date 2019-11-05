ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В РНПЦ открыли пансионат

06.11.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова 30 октября открылся пансионат для пациентов и их сопровождающих. В церемонии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В РНПЦ открыли пансионат

Всего в пансионате 118 одноместных и двухместных номеров. Здесь есть столовая и кафетерий, прачечная, спортивный комплекс.

    В пансионате будут размещаться граждане, приезжающие на обследование, и пациенты на амбулаторном лечении, которым не требуется специальная медицинская помощь. С ними здесь также могут находиться их сопровождающие. Кроме того, в пансионате смогут проживать иностранные врачи-онкологи, приезжающие на обучение в образовательный центр при РНПЦ.


В РНПЦ открыли пансионат

    Первый этаж здания намерены предоставить пациентам, в том числе людям с ограниченными возможностями, второй — их родственникам, третий — слушателям.

    Планируется, что с ноября в РНПЦ онкологии будет функционировать и лечебно-диагностическое отделение с палатами повышенной комфортности. Здесь находится 10 палат, в которых может разместиться не только сам пациент, но и сопровождающий его родственник. В палатах имеется душевая и небольшая кухня. У проживающих есть возможность получать индивидуальное питание и уход.

    Александр Лукашенко подчеркнул, что этот пансионат в первую очередь задумывался и строился как место, где могут на какое-то время остановиться родственники нуждающихся в уходе пациентов. Ведь прежде им приходилось искать и снимать недешёвое жильё в Минске или пригороде, что для многих финансово сложно.

    Он отметил, что если будет необходимость, то подобные объекты будут создавать и в дальнейшем. При этом они должны быть доступны для людей в части стоимости проживания и питания.

    Президент ознакомился с условиями проживания в пансионате, осмотрел столовую, поинтересовался организацией питания будущих гостей пансионата и врачей. При этом глава государства, изменив маршрут посещения, узнал все детали, пообщался с обслуживающим персоналом, поварами.


В РНПЦ открыли пансионат

    В Минском районе Александр Лукашенко также посетил построенный недавно комплекс общежитий для сотрудников РНПЦ онкологии и других медучреждений района. Глава государства ознакомился с планировкой квартир, условиями проживания, осмотрел несколько вспомогательных помещений.

    Позже во время общения с журналистами Президент назвал эти общежития шикарным жильём, причём недорогим. Комплекс общежитий рассчитан почти на 350 семей. С его вводом в эксплуатацию районная очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий медиков сократится на 40%.

    Лукашенко поручил обеспечить медиков самым современным оборудованием.

    «Главное — оснастить современным медицинским оборудованием и техникой врачей. Чтобы они имели самое современное оборудование, как в Германии, Израиле и так далее», — сказал Александр Лукашенко.

    Как сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, в Беларуси количество врачей увеличивается, поэтому потребность отечественной системы здравоохранения в специалистах будет закрыта в ближайшие годы.

    Президенту доложили о развитии в стране системы здравоохранения в целом, а также о состоянии и перспективах развития РНПЦ онкологии. По словам министра, в стране удалось снизить показатели смертности, что свидетельствует об эффективности работы системы здравоохранения. В то же время власти беспокоит снижение рождаемости, причинами которой, по их мнению, стали демографический кризис и изменения в менталитете: женщины стали позже рожать.

    Глава государства также обратил внимание на необходимость снижения детской смертности и заботы о здоровье матерей. «Смерть матери — это чрезвычайное обстоятельство. Этого в нашей стране быть не должно. Это абсолютный приоритет», — подчеркнул он.

    Директор РНЦП Олег Суконко отметил, что операционный день начинается в 9 утра. В день здесь могут сделать до 100 операций. По его словам, в учреждении готовы делать ещё больше операций, но не всё зависит от врачей.

    Президент жёстко предупредил и о недопустимости коррупции в медицине, подчеркнув, что прощения за такие факты не будет.

    Главе государства также доложили о строительстве и оснащении в Минской области медицинских учреждений, мерах по обеспечению жильём медработников, строительстве детских садов и школ.

    В Беларуси будут принимать меры, чтобы не допустить больших потоков трудовой миграции врачей, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Журналисты упомянули о недавнем решении Польши ввести новые правила для врачей из-за пределов Евросоюза: медикам, в том числе и белорусским, не придётся подтверждать свой диплом, надо будет только пройти экзамен в клинике. В этой связи журналисты поинтересовались у Президента, не боится ли государство масштабного оттока специалистов и какие решения будет принимать, чтобы не допустить этого.

    «Нас это волнует, но не напрягает. Министр говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему (нехватки врачей в медучреждениях. — Прим. БЕЛТА) снимем. Поэтому, может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно и помогал ей», — сказал Александр Лукашенко.

   Глава государства подчеркнул, в Беларуси будут принимать меры, чтобы удержать специалистов. Речь, в частности, идёт о создании необходимых условий для жизни и работы, повышении заработной платы.

«Но силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми», — убеждён Президент.

По материалам БЕЛТА подготовила Ольга РЕМНЕВА.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова 30 октября открылся пансионат для пациентов и их...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Великолепная ягода, изумительный вкус». Известный витебский виноградарь рассказал о своих экспериментах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика