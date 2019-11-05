В РНПЦ открыли пансионат

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова 30 октября открылся пансионат для пациентов и их сопровождающих. В церемонии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.





Всего в пансионате 118 одноместных и двухместных номеров. Здесь есть столовая и кафетерий, прачечная, спортивный комплекс.

В пансионате будут размещаться граждане, приезжающие на обследование, и пациенты на амбулаторном лечении, которым не требуется специальная медицинская помощь. С ними здесь также могут находиться их сопровождающие. Кроме того, в пансионате смогут проживать иностранные врачи-онкологи, приезжающие на обучение в образовательный центр при РНПЦ.







Первый этаж здания намерены предоставить пациентам, в том числе людям с ограниченными возможностями, второй — их родственникам, третий — слушателям.

Планируется, что с ноября в РНПЦ онкологии будет функционировать и лечебно-диагностическое отделение с палатами повышенной комфортности. Здесь находится 10 палат, в которых может разместиться не только сам пациент, но и сопровождающий его родственник. В палатах имеется душевая и небольшая кухня. У проживающих есть возможность получать индивидуальное питание и уход.

Александр Лукашенко подчеркнул, что этот пансионат в первую очередь задумывался и строился как место, где могут на какое-то время остановиться родственники нуждающихся в уходе пациентов. Ведь прежде им приходилось искать и снимать недешёвое жильё в Минске или пригороде, что для многих финансово сложно.

Он отметил, что если будет необходимость, то подобные объекты будут создавать и в дальнейшем. При этом они должны быть доступны для людей в части стоимости проживания и питания.

Президент ознакомился с условиями проживания в пансионате, осмотрел столовую, поинтересовался организацией питания будущих гостей пансионата и врачей. При этом глава государства, изменив маршрут посещения, узнал все детали, пообщался с обслуживающим персоналом, поварами.







В Минском районе Александр Лукашенко также посетил построенный недавно комплекс общежитий для сотрудников РНПЦ онкологии и других медучреждений района. Глава государства ознакомился с планировкой квартир, условиями проживания, осмотрел несколько вспомогательных помещений.

Позже во время общения с журналистами Президент назвал эти общежития шикарным жильём, причём недорогим. Комплекс общежитий рассчитан почти на 350 семей. С его вводом в эксплуатацию районная очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий медиков сократится на 40%.

Лукашенко поручил обеспечить медиков самым современным оборудованием.

«Главное — оснастить современным медицинским оборудованием и техникой врачей. Чтобы они имели самое современное оборудование, как в Германии, Израиле и так далее», — сказал Александр Лукашенко.

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, в Беларуси количество врачей увеличивается, поэтому потребность отечественной системы здравоохранения в специалистах будет закрыта в ближайшие годы.

Президенту доложили о развитии в стране системы здравоохранения в целом, а также о состоянии и перспективах развития РНПЦ онкологии. По словам министра, в стране удалось снизить показатели смертности, что свидетельствует об эффективности работы системы здравоохранения. В то же время власти беспокоит снижение рождаемости, причинами которой, по их мнению, стали демографический кризис и изменения в менталитете: женщины стали позже рожать.

Глава государства также обратил внимание на необходимость снижения детской смертности и заботы о здоровье матерей. «Смерть матери — это чрезвычайное обстоятельство. Этого в нашей стране быть не должно. Это абсолютный приоритет», — подчеркнул он.

Директор РНЦП Олег Суконко отметил, что операционный день начинается в 9 утра. В день здесь могут сделать до 100 операций. По его словам, в учреждении готовы делать ещё больше операций, но не всё зависит от врачей.

Президент жёстко предупредил и о недопустимости коррупции в медицине, подчеркнув, что прощения за такие факты не будет.

Главе государства также доложили о строительстве и оснащении в Минской области медицинских учреждений, мерах по обеспечению жильём медработников, строительстве детских садов и школ.

В Беларуси будут принимать меры, чтобы не допустить больших потоков трудовой миграции врачей, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Журналисты упомянули о недавнем решении Польши ввести новые правила для врачей из-за пределов Евросоюза: медикам, в том числе и белорусским, не придётся подтверждать свой диплом, надо будет только пройти экзамен в клинике. В этой связи журналисты поинтересовались у Президента, не боится ли государство масштабного оттока специалистов и какие решения будет принимать, чтобы не допустить этого.

«Нас это волнует, но не напрягает. Министр говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему (нехватки врачей в медучреждениях. — Прим. БЕЛТА) снимем. Поэтому, может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно и помогал ей», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, в Беларуси будут принимать меры, чтобы удержать специалистов. Речь, в частности, идёт о создании необходимых условий для жизни и работы, повышении заработной платы.

«Но силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми», — убеждён Президент.

По материалам БЕЛТА подготовила Ольга РЕМНЕВА.