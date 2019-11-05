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Домовладения, подвалы и чердаки под присмотром

06.11.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

29 октября в рамках акции «За безопасность – вместе!» в Городке вышла в рейд смотровая комиссия, в состав которую входили представители различных служб. Комиссия выявляла граждан, ведущих асоциальный образ жизни, посещала инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетные семьи. Особый акцент был уделён жилью, где проживают одинокие престарелые граждане, а также местам проживания граждан, требующие социальной опеки.

Домовладения, подвалы и чердаки под присмотром

В состав смотровой комиссии входили сотрудники РОЧС, РОВД, представители отдела по образованию райисполкома, центральной районной больницы, ТЦСОН, райгаза и энергонадзора. Каждый из них обследовал то, что входит в круг его служебных обязанностей. 

Комиссия осмотрела дома, подвалы и чердаки по ул. Галицкого и Невельское шоссе. Спасатели обращал внимание, работают ли автономные извещатели, как готова печь к отопительному сезону, не захламлены ли пути эвакуации. Представитель энергонадзора обследовал проводку и электросчётчики, райгаза — газовые котлы, плиты и водонагреватели. У пожилых жильцов выясняли, требуется ли помощь, кто из родственников помогает. 

Если человек склонен к злоупотреблению алкоголем,  сотрудники РОЧС и РОВД беседовали с ним о недопущении курения в постели и вреде алкоголя. Если в домовладении обнаруживались проблемные вопросы, спасатели выписывали рекомендации по приведению жилья в пожаробезопасное состояние.  Не забыли напомнить и о том, как следует правильно себя вести и куда обращаться в случае чрезвычайной ситуации.

Данная работа выполняется в первую очередь, чтобы предотвратить гибель людей от внешних факторов. Каждому домовладельцу вручили брошюру по безопасности жизнедеятельности.

Наш корр.

 

 
 
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29 октября в рамках акции «За безопасность – вместе!» в Городке вышла в рейд смотровая комиссия, в состав которую входили представители различных служб. Комиссия...
 
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