«Белпочта» начала прием заказов на поздравление от Деда Мороза

Источник материала: Вороновская газета





РУП «Белпочта» принимает заказы на новогоднюю услугу «Поздравление Деда Мороза», сообщили БЕЛТА на предприятии.

Поздравление от Деда Мороза представляет собой открытку с набором для творчества либо письмо с мягкой игрушкой.

Заказы на услугу по Беларуси принимаются до 22 декабря, в страны СНГ и дальнего зарубежья — до 1 декабря. Оформить ее можно банковской платежной карточкой с помощью интернет-сервиса «Поздравление Деда Мороза» на сайте РУП «Белпочта», в любом отделении почтовой связи в кассах и платежно-справочных терминалах, а также у почтальона. Принимаются заказы от юридических лиц по безналичному расчету.

Поздравление будет доставлено адресату накануне Нового года.

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