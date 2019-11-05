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«Белпочта» начала прием заказов на поздравление от Деда Мороза
06.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
РУП «Белпочта» принимает заказы на новогоднюю услугу «Поздравление Деда Мороза», сообщили
Поздравление от
Заказы на услугу по Беларуси принимаются до 22 декабря, в страны СНГ и дальнего зарубежья — до 1 декабря. Оформить ее можно банковской платежной карточкой с помощью интернет-сервиса «Поздравление Деда Мороза» на сайте РУП «Белпочта», в любом отделении почтовой связи в кассах и платежно-справочных терминалах, а также у почтальона. Принимаются заказы от юридических лиц по безналичному расчету.
Поздравление будет доставлено адресату накануне Нового года.
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РУП «Белпочта» принимает заказы на новогоднюю услугу «Поздравление Деда Мороза», сообщили БЕЛТАна предприятии. Поздравление от Деда Мороза представляет собой...
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