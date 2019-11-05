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Лукашенко: память о героических событиях Октябрьской революции укрепляет согласие в обществе

06.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко: память о героических событиях Октябрьской революции укрепляет согласие в обществе

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соотечественникам поздравление с Днем Октябрьской революции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Осень 1917 года кардинально изменила ход мировой истории. Ознаменовала начало новой эры человеческого развития, основанной на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма. Идеалы революции стали символом возрождения многих народов мира, воодушевили их на борьбу за свободу и равноправие», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что впервые было создано белорусское государство, реализовавшее законное право народа на самоопределение, развитие самобытной культуры, укрепление национального единства. «Самоотверженным трудом мы преобразили родной край. Совершив ратный подвиг, отстояли независимость страны. Сохранив лучшие достижения советской эпохи, построили суверенное государство, — отметил Александр Лукашенко. — Убежден, что память о героических событиях и выпавших на долю белорусов испытаниях усиливает духовную связь между поколениями, воспитывает чувство гордости за свой народ, укрепляет согласие в обществе, вдохновляет граждан на созидательные инициативы во благо Родины».

Глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия, а Беларуси — новых достижений и процветания.

https://www.belta.by

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соотечественникам поздравление с Днем Октябрьской революции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы...
 
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