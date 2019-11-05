Учреждению «Западный» – 40 лет

«С древних времен человечество заготавливало запасы продовольствия впрок до нового урожая, на случай непредвиденных обстоятельств, для обмена. Искусство длительно сохранять накопленные запасы пришло из глубины веков и как бесценный опыт человечества передается из поколения в поколение. С образованием государства стали создаваться общественные, а затем и централизованные материальные государственные запасы. Сильное государство всегда имело большие запасы продовольствия, топлива и других ресурсов, которые страховали страну от неурожая, стихийных бедствий, а также обеспечивали армию в военное время. Образование и накопление продовольствия и промышленно-сырьевых ценностей является экономической необходимостью государств любой общественной формации» — так начинается книга «История государственных материальных резервов России». Говоря обывательски, любая хозяйка у себя дома имеет свой «запас», что уж говорить о целой стране, забота которой — не отдельно взятая частная семья, а весь народ, его благополучие? О «закромах нашей Родины», вернее, об отдельно взятом учреждении, обеспечивающем надежный «тыл» всего государства в целом, наш сегодняшний материал.





Учреждение «Западный»

Учреждение по хранению материальных ценностей «Западный» Департамента по материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в этом году отмечает юбилей: сорок лет со дня своего основания. Именно в 1979 году в эксплуатацию был введен первый пусковой комплекс предприятия. К слову, акты ввода в эксплуатацию подписывались Москвой… Это уже после распада СССР основные фонды и запасы были разделены между бывшими союзными республиками по территориальному признаку. Каждое новое суверенное государство создало свой орган по управлению государственными материальными резервами.

Параллельно шло строительство поселка (деревня Заречье — авт.), предприятие по праву называлось градообразующим: вводились в эксплуатацию жилые дома, были построены торговый центр, общежитие, столовая, детский сад и другие объекты, которые «Западный» обеспечивал водой, теплом, транспортом.





Только в начале 2010-х годов, по требованию времени, все непрофильные активы предприятия были переданы на баланс специализированных организаций. Дорога — ДЭУ, жилпоселок и общежитие — ЖКХ, две подстанции и воздушная линия электропередач — электросетям… На балансе предприятия осталась водонапорная башня и две артезианские скважины. Деревня Заречье до сих пор обеспечивается водой именно от них.

Сегодня учреждение «Западный» занимает территорию в 24 гектара, 4 из которых — подъездные железнодорожные и автомобильные пути. Но его основное предназначение — хранение материальных ценностей мобилизационного и материального резервов, которые используются в целях обеспечения потребностей государства и нужд населения, осталось неизменным. Еще предприятие оказывает услуги юридическим лицам по хранению товаров в складских, подвальных помещениях, холодильных камерах, а также предлагает в аренду складские площади.





— Изначально наше предприятие создавалось, в большей степени, для обеспечения продовольственными и материальными ресурсами группы советских войск в Германии, — рассказывает директор учреждения Павел Вячеславович Малышко. — С развалом Советского Союза такие объемы стали не нужны, и у нас стали хранить материальные ценности государственного резерва: продовольственные и промышленные товары. Так как наши площади позволяют это делать в большем объеме, чем нуждается страна, часть их используется для оказания услуг сторонним организациям.





Говоря о предприятии, нельзя не сказать и о его руководителе: Павел Вячеславович Малышко возглавляет его уже восьмой год. На «Западный» он пришел в 2011 году на должность заместителя директора — главного инженера, а уже спустя год стал директором. Имея большой опыт работы главным инженером в разных отраслях народного хозяйства, с организацией работы учреждения Павел Вячеславович справляется успешно, за что и пользуется большим уважением в коллективе.

Самый большой холодильник республики и постоянная модернизация

Пожалуй, одной из отличительных черт предприятия является то, что на его территории расположен один из самых крупных в Республике холодильников вместимостью более 11 тысяч тонн.

— Раньше температурный режим в нашем холодильнике был минус 18 градусов, — рассказывает Павел Вячеславович. — При такой температуре, к примеру, мясо говядины хранилось 18 месяцев (12 месяцев хранения и 6 месяцев давалось на освежение). Недавно нами была произведена модернизация холодильного оборудования. И мы вышли на температурный режим минус 25 градусов, что позволяло бы нам хранить продукцию 24 месяца, но с 1 января этого года изменился Технический регламент Таможенного союза и были внесены изменения в сроки хранения, и сейчас при минус 25 градусах сроки хранения остались прежние, 18 месяцев. Тем не менее, проведение модернизации позволило нам сохранить прежние сроки хранения, не уменьшив их.





Залог успешности предприятия, считает Павел Малышко, это люди, которые на нем работают и, конечно же, модернизация производства. Сорок лет пусть и сравнительно небольшой возраст, тем не менее, здания, сооружения, оборудование изнашиваются, и основные фонды необходимо поддерживать в надлежащем состоянии. Этот процесс ведется на предприятии постоянно. Проведена модернизация холодильника и аммиачной холодильной установки, прошла реконструкция котельной, которая стала работать на щепе, а не только на газу и мазуте, как это было раньше. Это позволило использовать газ только в летний период, для обеспечения горячим водоснабжением предприятия.

Предприятие постоянно обновляется в различных направлениях: от того, в каком состоянии его площади, склады, линии электропередач, теплоснабжение, напрямую зависит обеспечение качества сохраняемой продукции.

— Инвестировать модернизацию производства крайне важно, — убежден Павел Вячеславович. — От этого напрямую зависит успешность деятельности, ее прибыльность.

Для нужд республики и не только

Госрезерв сегодня — это огромный механизм, готовый прийти в движение при любой чрезвычайной ситуации как в нашей стране, так и за рубежом. Насколько важно оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, чтоб максимально локализовать их негативные последствия, показывает сама жизнь.

Например, не секрет, что взорвавшийся атомный реактор на Чернобыльской АЭС заливали свинцом из запасов Росрезерва — более 3 тыс. тонн было использовано для создания саркофага. Что касается нашего района, то из учреждения «Западный» в это время осуществлялись поставки продовольствия пострадавшим районам.





Все мы помним и грозовой фронт, который 13 июля 2016 года проходил и по территории Смолевичского района. Основной удар стихии приняли на себя Пекалинский и Драчковский сельсоветы. Эпицентр урагана был в д.Кулешовка Драчковского сельсовета, где без кровель осталось более 80% домов. Строительные материалы для того, чтобы оперативно ликвидировать последствия стихии и помочь людям — шифер, рубероид, гвозди и другие — также поставлялись из учреждения «Западный». Используются ресурсы Госрезерва и во время уборочной страды, когда технике требуется большой запас топлива для успешной и бесперебойной работы.

Отсюда же, при необходимости, отгружается и гуманитарная помощь другим странам.

Следует помнить, что государственный резерв — не только запас материальных ценностей, который необходим для обеспечения мобилизационных нужд страны, первоочередных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказания гуманитарной помощи, но и оказывает господдержку различным отраслям промышленности и сельского хозяйства, предприятиям в целях стабилизации экономики при временных нарушениях их снабжения сырьем, топливно-энергетическими ресурсами, регулирует дисбаланс между спросом и предложением на рынке. Именно Госрезерв страхует страну от всякого рода неожиданностей.

Сохраняя продукцию предприятий

Кроме этого, учреждение «Западный» оказывает помощь в хранении продукции многих предприятий не только района, но и республики в целом, а также сдает некоторые площади в аренду.

— Большие площади ранее у нас арендовал «Крупяной дом — Ракан», до того, как потерял доминирующие позиции на рынке, — рассказывает директор учреждения «Западный». — Предприятия Слонима, Волковыска, Слуцка и других городов республики, Гормолзавод, Смолевичская птицефабрика также хранили или хранят свою продукцию у нас. Например, если есть вопросы с поставками, а производство ведь остановить нельзя! Сейчас наступает период переработки сахарной свеклы, мы также получаем и храним готовый продукт — сахар.





К слову, смолевичские сыры также «дозревают» в складах учреждения «Западный» — для этого есть все необходимые условия по влажности, температуре и другим необходимым для этого процесса параметрам.

Для того, чтобы успешно осуществлять деятельность по хранению и складированию продукции, в учреждении имеются два собственных тепловоза, 22 погрузчика, автомобильный кран, бригада механизаторов… Например, в урожайном 2017 году предприятие приняло на хранение и разгрузило 220 вагонов сахара за три месяца, при этом не допустив ни минуты простоя!

Кроме этого, территория круглосуточно охраняется силами команды военизированной охраны, имеется пожарная, охранная сигнализации, система видеонаблюдения. Все склады отапливаемые.





— Наше предприятие полностью обеспечивает сохранность той продукции, которая находится у нас на хранении, следит за сроками годности, выполняет погрузочно-разгрузочные работы, — говорит Павел Вячеславович.

… И преданный делу коллектив

— Безусловно, в любой деятельности очень многое завит от людей, которые в ней задействованы, — уверен Павел Вячеславович. — Знаменитая фраза известного политического деятеля «Кадры решают все!» актуальна и сегодня. У нас на предприятии работают 116 человек. И я бы назвал их не коллективом, а компанией. С латинского compania «сообщество» происходит от panis — «хлеб». Это буквально можно перевести как «совместное преломление хлеба». Так и у нас, мы вместе, сообща делаем одно дело и преданы ему. Хозяйство у нас большое: администрация, военизированная охрана, котельная, механический, компрессорный и технологический цеха, бухгалтерия… все, как на любом предприятии. У нас работают специалисты высокой квалификации, ведь для обеспечения сохранности материальных ценностей необходимы глубокие знания в различных направлениях.

Большим уважением среди коллег пользуются сотрудники, которые много лет отдали работе на предприятии. Среди них — Олег Иванович Силич, который более 35 лет посвятил работе на «Западном» и еще продолжает свою трудовую деятельность, заместитель начальника технологического цеха Галина Юрьевна Задруцкая, которая много лет назад приехала сюда на работу из России, но осталась жить в нашей стране, Марина Михайловна Крес, Валентина Эдвардовна Шутович, Анатолий Николаевич Валицкий, Михаил Леонтьевич Альшевский, Владимир Иванович Лапутько, Бронислав Брониславович Нехведович, Юрий Владимирович Паныш и другие.





Приходят на предприятие и молодые специалисты, которые уже прекрасно себя зарекомендовали — Сергей Владимирович Урбанович, Алексей Александрович Прусов, Ольга Владимировна Кастрица, Алла Константиновна Никитина и другие.

Для того, чтобы работать на таком серьезном предприятии, нужно соответствующее образование. Все-таки тонкости хранения разных видов продукции есть. Раньше кадры для подобных учреждений готовил Торжокский техникум, что в России. Сейчас узких специалистов в учреждение «Западный» приглашаем из Могилевского государственного университета продовольствия.

Предприятие заботится о своих сотрудниках: доставка работников на работу и с работы осуществлялась и осуществляется автобусом учреждения, оборудованы комнаты приема пищи, душевые. За 9 месяцев средняя заработная плата на предприятии составила 1014 белорусских рублей.

— Мне хочется пожелать своему коллективу производственных успехов, а первоисточник этого — здоровье, семейное благополучие, достаток. Наша работа очень важная, ведь в Госрезерв закладывается все самое качественное, и наша задача — это сохранить и сберечь. Мы продолжаем и сохраняем многолетний опыт в складировании, хранении, учете материальных ценностей. Нас ценят и наши клиенты, потому что к требованиям каждого мы подходим ответственно, учитывая пожелания, работая на совесть.





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Идет время, меняются условия хранения продуктов, подходы в организации этого нужного для блага всей страны дела. И учреждение по хранению материальных ценностей «Западный» идет в ногу со временем: обновляясь, улучшая условия труда, условия хранения ценностей, приумножая опыт, ценя личный вклад каждого сотрудника в общее дело, при этом сохранив и доказав на протяжении всего времени своего существования работоспособность, оперативность и надежность. В условиях рыночной экономики государственные резервы должны укрепляться и развиваться, ведь это — достояние народа. И хотя самому учреждению «Западный» уже 40 лет, но в его хранилищах вся продукция — первой свежести.

Ольга ЦЫБУЛЬКО.