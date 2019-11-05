Уважаемая редакция!

Мы, пациенты терапевтического отделения УЗ «Смолевичская ЦРБ», выражаем искреннюю, сердечную благодарность коллективу медицинских работников данного отделения за своевременное, качественное, профессиональное выполнение своих должностных обязанностей. Находясь на лечении и реабилитации в терапевтическом отделении районной больницы, мы встречаем уважительное, доброжелательное, чуткое отношение к себе всего медицинского персонала.

В очередной раз хотим выразить слова благодарности заведующему отделением, лечащим врачам, медицинским сестрам, процедурной сестре, сестре-хозяйке, буфетчицам, санитаркам, а также врачам-неврологам, участковым терапевтам, медперсоналу приемного отделения и ФЗТО, бригадам скорой медицинской помощи, водительскому составу скорой медицинской помощи.

Пользуясь случаем, в преддверии 102-й годовщины Октябрьской революции хотим поздравить всех медицинских работников и жителей нашего района с праздником и пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, финансового достатка и всех благ.

С уважением, Валентин Дмитриевич ЛОЙКО от имени всех пациентов терапевтического отделения УЗ «Смолевичcкая ЦРБ».