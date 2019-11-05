Предвыборная программа кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Логойскому избирательному округу №75 Герасименко Елены Георгиевны





Кандидат от Белорусской партии левых «Справедливый мир»

Родилась 28 мая 1966 года в г. Минске. Образование высшее экономическое и юридическое, аспирантура по экономике промышленности.

Работала на руководящих экономических должностях в коммерческих структурах: главным бухгалтером, финансовым директором.

Имела собственный бизнес.

Основная деятельность в настоящий момент: информирование в области права (сайты правовой направленности в Интернете)

Неподкрепленных ресурсами обязательств не даю, популизмом не занимаюсь.

Относительно ресурсов, обещаю воскресить успешно «похороненные» предшественниками контрольные функции депутата по отношению к прочим органам власти. Я вообще за реальную независимость законодательной власти от исполнительной.

Из подкрепленного ресурсами обещаю, что верну избирателям обеспеченную государством бесплатную квалифицированную юридическую помощь на местах в лице помощника депутата. Здесь некоторое несоответствие между одной ставкой и тремя районами, входящими в округ. Нужно будет с вами, в случае моей победы, все обсудить и найти выход из несоответствия.

Всё, что с моей точки зрения, требует первоочередного решения на законодательном уровне, обобщить могу одним предложением:

Люди хотят соблюдения своих прав и справедливости,

и Закон обязан им это гарантировать!

Потому что, если в Конституции записано о неприкосновенности собственности, а девальвация может отнять у нас две трети сбережений, то это – законодательное отсутствие гарантий прав, закрепленных Конституцией.

Если Конституция говорит о нашем праве на судебную защиту, то существующие ставки государственной пошлины – это вообще анти-гарантия, а иногда и полное лишение нас данного права.

Более территориально близкий пример – земля, обязательная ее продажа для целей жилищного строительства только через аукцион, и поступление всех вырученных средств от такой продажи в местные бюджеты, соответственно, использование на нужды района.

Где закрепленные гарантии, что все это действительно попадет в бюджет района, а не в частный карман, если одна «афера века», не побоюсь этого слова, в районе деревни Прилепы уже осуществилась, и названа была «инвестиционный проект» вместо жилищного строительства, а две еще только «зреют», хотя с момента выделения земли прошло уже, наверное, больше пяти лет? Богатейший по ценам на землю регион от продажи своих ресурсов не получает практически ничего.

А это подневольное состояние под названием «Упорядочение деятельности садоводческих товариществ». Или ситуация, когда лишь одно слово в процессуальном законодательстве — «достаточность» – лишает нас почти всех гарантий соблюдения наших прав. Это абсурд, но это так: орган, в обязанности которого входит что-то делать в ответ на наше заявление, решает, достаточно ли данных начать ему это «что-то делание». Результат не трудно предсказать. К тому же чье-либо усмотрение – это всегда еще и почва для коррупции.

Примеры можно продолжать до бесконечности. И выходы из ситуаций лежат на поверхности. Выходы есть, только власть к человеку поворачиваться не хочет. Власть и так все устраивает.

По поводу призывов – делайте правильный выбор и голосуйте за свои интересы, естественно, подкрепленные реальными возможностями их осуществления.

Я же призываю вас начать интересоваться политикой. Потому что мысль вообще древняя, еще Платон сказал: «Те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят люди глупее их самих».

Пока у нас интерес к политике не появится, пока мы гарантию нашего равного избирательного права не обеспечим самостоятельно хотя бы на уровне массового наблюдения за выборами, власть лицом к нашим проблемам на развернется.

Чтобы кто-то что-то сделал для нас, мы должны сначала сами что-то для себя сделать.

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