Предвыборная программа кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Логойскому избирательному округу №75 Вабищевича Петра Андреевича





Уважаемые жители Логойского, Смолевичского, Минского районов!

Я выражаю искреннюю благодарность всем, кто отдал свои голоса в поддержку выдвижения моей кандидатуры кандидатом в депутаты Палаты представителей.

Родился 18 апреля 1963 года в д.Рубель Столинского района Брестской области. Образование высшее: закончил Минский педагогический институт имени М.Горького.

Вся моя трудовая деятельность — от студенчества до настоящего времени – связана с Логойским районом, глубоко изучен Смолевичский район и агрогородок Колодищи, поэтому знаю, чем живет округ, что волнует избирателей в настоящее время, в каком направлении развивать законодательство, чтобы улучшить качество жизни граждан.

Баллотируясь повторно в депутаты парламента, хорошо понимаю ту ответственность, которая ложится на меня. За время работы депутатом немало сделано для развития округа в вопросах водоснабжения, строительства и ремонта дорог, капитального и текущего ремонтов жилых домов и объектов социальной сферы. Значительные работы проведены и продолжаются в Колодищах. За время работы проведено 127 приемов граждан, 37 встреч в трудовых коллективах, рассмотрено 223 обращения. Ни один вопрос не остался без внимания.

Представляю Коммунистическую партию Беларуси, являюсь первым секретарем Минского обкома КПБ. От имени партии отстаиваю интересы человека-труженика и выступаю за основные программные положения партии: народовластие и социальную справедливость в обществе.

Реализуя полномочия депутата, обязуюсь принимать меры, направленные на повышение качества жизни и уровня благосостояния избирателей через:

— депутатский контроль за строительством и своевременной сдачей в эксплуатацию общеобразовательных школ и детских садов в Смолевичах и Логойске, аг.Колодищи, поликлиники и автостанции в г.Смолевичи, аварийно-спасательных частей в Смолевичах и Логойске, путепровода через железную дорогу в аг.Кододищи, капитальным ремонтом Дома Культуры в г.п.Плещеницы, модернизацией детского сада в аг.Слобода, продолжением работ по развитию инфраструктуры аг.Колодищи, реконструкции автомобильных дорог Р53 и М3.

Обладая правом законодательной инициативы продолжу работать над совершенствованием нормативно-правовой базы и продвижением законопроектов, гарантирующих:

усиление роли органов местного управления и самоуправления, расширение их полномочий через увеличение финансирования на цели ремонта и содержания улиц, проездов и дорог, своевременного ремонта жилых домов, дворовых территорий, устройства развивающих детских и спортивных площадок, активное использование потенциала и инициативы общественных организаций;

каждому гражданину — право на труд, получение профессии и первого рабочего места, достойную заработную плату, бесплатное образование и доступное медицинское обслуживание;

пожилым людям — гарантированное пенсионное обеспечение, доступное социальное обслуживание, поддержку по преодолению последствий повышения тарифов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи. Совершенствование механизма регулирования и контроля цен на социально-значимые товары и услуги и прежде всего в системе ЖКХ;

молодежи — равные условия для поступления в учреждения образования Республики Беларусь, доступности объектов спортивной, туристической и культурной инфраструктуры, мотивации молодых белорусов к здоровому образу жизни, дальнейшее развитие сети велодорожек;

людям с ограниченными возможностями — социальную реабилитацию и развитие безбарьерной среды жизнедеятельности;

развитие и поддержку частной инициативы, снижение количества проверок, мониторингов и отчетов, создание преференций и дополнительных налоговых стимулов для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, самозанятых.

Уважаемые избиратели!

У нас с вами единая цель – мир, безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Искренне надеюсь на вашу поддержку. Оправдать ваше доверие, значит исполнить свой гражданский долг перед вами, перед районами, перед самим собой. Нам вместе строить наше будущее.

Я открыт, доступен и всегда на связи!