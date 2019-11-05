Предвыборная программа кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Логойскому избирательному округу №75 Добротвора Ильи Николаевича





Родился 24 марта 1981 в городе Минске в семье журналистов. С 2003 года индивидуальный предприниматель. Общественный активист, политик, журналист, публицист, заместитель редактора интернет издания «Беларуская праўда», член областной рады Общественного Объединения «Рух За Свабоду», председатель Минской районной организации партии БНФ. В 1999 году закончил кадетский юридический общеобразовательный корпус. В 2003 получил высшее образование в международном гуманитарно-экономическом институте по специальности «психолог, преподаватель психологии». Работал в школе социальным педагогом. Тренер, психолог, преподаватель психологии. С 2001 года в различных статусах принимал активное участие в избирательных кампаниях на территории Беларуси. Активно участвует в различных социальных кампаниях, международных конференциях, форумах. Автор пособия «Местные выборы в Беларуси» и нескольких сот статей на различные темы. Женат, воспитывает 5 детей. Проживает в агрогородке Колодищи Минского района. Простой гражданин Беларуси.

Начать я хочу с того, что попрошу прощения у своей семьи. Я прошу прощения у своей жены за то, что время, которое должен был уделять ей, я уделял интересам общества. Я прошу прощения у своих детей за то время, которое ворует у них мое занятие политикой. Я мог бы гулять с ними, читать, да просто смотреть телевизор, но вместо этого я выступал на митингах, разносил листовки, пытался разговаривать с политическими оппонентами.

Почему я так себя веду? Потому, что мне не безразлично то, в какой стране будут жить мои дети. Потому, что я хочу сделать все возможное, чтобы мои дети с гордостью говорили «Я — белорус и я гражданин Республики Беларусь», страны, которая не смотря ни на что, смогла отстоять свою Независимость. Страны героев, а не «терпил»! Страны реализованных возможностей! Ведь только от нас с вами зависит, какую Республику мы передадим нашим детям.

Я слышу много критики властей: они то не сделали, это не доделали. Я иду в парламент помочь создать рабочую систему, при которой наши дети не будут стремиться уехать из страны. Иду защищать нашу с вами Независимость от любой угрозы, пусть даже гипотетической.

Я живу рядом с вами, у меня пятеро детей, и я предприниматель. Я знаю на своем опыте абсолютное большинство проблем, которые возникают у простых людей из-за ошибок непрофессионального парламента. Я на своей шкуре испытал то, чего стоят эти ошибки простым людям. Я смотрю на депутатов нашего парламента и вижу учителей, врачей, представителей силовых структур и крупного бизнеса, чиновников. Не вижу только наших с вами представителей, тех, кто бы знал о проблемах Логойского, Смолевичского района, проблемах тех, кто живет на территории Колодищанского сельсовета. Я не вижу тех депутатов парламента, кто хоть приблизительно знает, где эти населенные пункты находятся.

На самом деле я давно работаю реальным депутатом парламента. Я постоянно вношу предложения в законопроекты, активно участвую в общественных обсуждениях, стараюсь по мере возможности помогать людям, которые ко мне обращаются. Многие считают меня депутатом именно за мою деятельность. Мой основной принцип — «я не дам вам рыбу, но я могу научить вас ее ловить».

Дорогие друзья, жители Беларуси и наши соседи, мы всегда рады видеть вас у нас в гостях, вне зависимости от того, откуда вы к нам приехали: с востока или запада, из Венесуэлы или Нью-Йорка, а может быть прилетели из Антарктиды. Единственное, что мы бы просили, так это с уважением относиться к нашей Независимости, белорусской культуре и языку. Дорогие гости, особенно с востока, мы, белорусы, вполне самобытная и самостоятельная нация, а не осколок какого-то общего прошлого. Это общее у нас есть со всеми соседями, и для нас нет «более любимых детей» по соседству с нами. Повторюсь, мы любим всех соседей одинаково. Мы хотим сохранить мирное небо над нашими головами и искреннюю улыбку для Вас.

Жыве Беларусь!