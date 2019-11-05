В 4 «А» классе ГУО «Средняя школа №3 г. Смолевичи» поселился свой «паук». Нет, там не организовали живой уголок… Урок мастерства по изготовлению соломенного паука с ребятами провела мастер-методист Смолевичского районного Центра ремесел Татьяна Ласенкова. Дети познакомились с историей этого старинного белорусского промысла, узнали, для чего и где в белорусских хатах вешали эти причудливые украшения.

Соломенные «пауки» — одно из самых древних творений из соломки и, пожалуй, самое загадочное. Их формы, построенные на соединении множества одинаковых модулей, поражают своей гармонией. Хаос множества соломенных трубочек в руках творящих мастеров превращается в космически упорядоченные диковинные конструкции, будто в руках мастера создается Мир. «Пауков» в крестьянских семьях вывешивали в канун Нового года на самом почетном месте — Красном углу. Его строгая гармония форм и движения призваны были оберегать дом и его хозяев, вбирая в паутину своей конструкции все негативное, что может помешать счастью семьи. Каждый год повторяется цикл. Старый «паук» сжигается, и на его место вывешивается новый. «Паука» подвешивали над колыбелью ребенка и над головами молодых во время свадьбы. Охранять, приносить счастье и в то же время украшать, давать возможность любоваться — такое назначение этих удивительных конструкций.

— Мы часто проводим уроки мастерства и мастер-классы в учреждениях образования, — рассказывает директор Центра ремесел Галина Харламова. — Темы стараемся выбирать разные, чтобы познакомить детей с многообразием видов декоративно-прикладного искусства. Это позволяет большому количеству учеников сразу увидеть то, чем мы занимаемся в Центре и чему можем научить и их. После таких уроков мастерства мы видим этих ребят в числе наших кружковцев.

Ученики нанизывали соломинку за соломинкой, внимательно слушая мастера и строго соблюдая «пауковый алгоритм». По итогу занятия у каждого ребенка получился небольшой соломенный модуль, который соединили в настоящее произведение искусства. Сегодня «паук» занял центральное место в классе и помогает ребятам получать новые знания.

Надежда МОЛЧАНОВА

Фото автора.

На фото: ребята из Центра ремесел.