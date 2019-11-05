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Памятка для избирателей

06.11.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Когда можно ознакомиться со списками избирателей

Чтобы граждане могли ознакомиться со списками избирателей, с 1 по 11 ноября участковые избирательные комиссии, расположенные в г. п. Глуск, будут работать по будним дням (1, 4, 5, 6, 11 ноября) с 17:00 до 19:00, по субботам (2 и 9 ноября) — с 12:00 до 14:00, участковые комиссии, расположенные в сельской местности, по будним дням (1, 4, 5, 6, 11 ноября) с 14:00 до 16:00, по субботам (2 и 9 ноября) — с 12:00 до 14:00.

Списки граждан, имеющих право участвовать в выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, составляются по каждому участку для голосования и представляются избирателям для ознакомления на участке для голосования за 15 дней до выборов, т. е. не позднее 1 ноября 2019 года, а на участках для голосования, образованных в больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, — за два дня до выборов, т. е. не позднее 15 ноября.

Кого включают в списки избирателей

В список граждан, имеющих право участвовать в выборах, включаются обладающие избирательным правом граждане Республики Беларусь, достигшие ко дню или в день выборов 18 лет, зарегистрированные к моменту составления списка по месту жительства или по месту пребывания на территории данного участка для голосования. Граждане, зарегистрированные по месту пребывания, включаются в список только на участке для голосования по месту пребывания.

Каждому гражданину обеспечивается возможность проверить, включен ли он в список граждан, имеющих право участвовать в выборах, и правильно ли в списке указаны сведения о нем.

Гражданин, имеющий право участвовать в выборах, может быть включен в список только на одном участке для голосования.

Какой нужен документ

Граждане, имеющие право участвовать в выборах, но не включенные в список по какой-либо причине, дополнительно включаются участковой комиссией в список в следующем порядке:

— граждане, зарегистрированные по месту жительства на территории участка для голосования, — на основании паспорта гражданина Республики Беларусь при наличии в нем штампа о регистрации по месту жительства на территории участка для голосования;

— граждане, зарегистрированные по месту пребывания, — на основании паспорта гражданина Республики Беларусь и документа, подтверждающего регистрацию по месту пребывания на территории участка для голосования;

— граждане, у которых отсутствует регистрация на территории данного участка для голосования, — на основании паспорта гражданина Республики Беларусь и документа, подтверждающего проживание на территории участка для голосования (договор аренды, найма жилья и др.).

Имеете право обжаловать

Каждому гражданину предоставляется право обжаловать невключение, неправильное включение в список или исключение из списка, а также допущенные в списке неточности в указании данных о гражданине. Заявление о неправильностях в списке рассматривается участковой комиссией, которая обязана не позднее чем в двухдневный срок, а в день, предшествующий выборам, и в день выборов немедленно рассмотреть заявление, внести необходимые исправления в список либо выдать заявителю копию мотивированного решения об отклонении его заявления.

График работы во время досрочного голосования и в день выборов

Во время проведения досрочного голосования с 12 по 16 ноября все участковые избирательные комиссии будут работать с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00.

В день проведения выборов 17 ноября 2019 года — с 8:00 до 20:00.

Большие выходные

В связи с октябрьскими праздниками окружные и участковые избирательные комиссии будут работать в субботу, 9 ноября (окружная — с 10 до 14 часов, участковые — с 12 до 14), 7, 8, 10 ноября в окружной и участковых избирательных комиссиях — выходные дни.

 
 
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Когда можно ознакомиться со списками избирателей Чтобы граждане могли ознакомиться со списками избирателей, с 1 по 11 ноября участковые избирательные комиссии,...
 
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