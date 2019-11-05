В Полоцке загорелась маршрутка

Источник материала: Tut.by

Вечером 5 ноября на улице Хруцкого в Полоцке загорелось маршрутное такси, сообщили в МЧС.





Сообщение о загорании микроавтобуса Ford Transit поступило спасателям в 21.01. Когда Работники МЧС прибыли к месту, внутри салона маршрутки наблюдалось сильное задымление. Спасатели ликвидировали пожар.

Когда вспыхнул огонь, микроавтобус был припаркован на стоянке, в салоне никого не было. Огонь повредил панель, салон и моторный отсек микроавтобуса.





Причина пожара устанавливается. Одна из основных версий — короткое замыкание электропроводки.