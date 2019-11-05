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В Полоцке загорелась маршрутка

06.11.2019 10:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 5 ноября на улице Хруцкого в Полоцке загорелось маршрутное такси, сообщили в МЧС.


Сообщение о загорании микроавтобуса Ford Transit поступило спасателям в 21.01. Когда Работники МЧС прибыли к месту, внутри салона маршрутки наблюдалось сильное задымление. Спасатели ликвидировали пожар.

Когда вспыхнул огонь, микроавтобус был припаркован на стоянке, в салоне никого не было. Огонь повредил панель, салон и моторный отсек микроавтобуса.


Причина пожара устанавливается. Одна из основных версий — короткое замыкание электропроводки.

 
 
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Причина пожара устанавливается. Одна из основных версий - короткое замыкание электропроводки.
 
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