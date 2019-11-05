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Почему директор учхоза БГСХА не доволен итогами уборочной

06.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Учхоз БГСХА снова подтвердил звание главной житницы района. Коллектив этого сельхозпредприятия занял первое место в районном соревновании по уборке зерновых и зернобобовых культур. Директор Александр Янкович рассказал, почему не доволен итогами жатвы, какие уроки извлекли из уборочной и поделился планами на будущее.

 

Почему директор учхоза БГСХА не доволен итогами уборочной
“Выполнили в полном объеме госзаказ, помогли ряду предприятий рассчитаться с государством. Обеспечили себя в полном объеме семенным материалом, оказали помощь семенами нашим хозяйствам и реализовали их сельхозорганизациям соседних районов. Животноводство фуражом будет обеспечено. Что касается его продажи, то больших излишков нет. В прошлом году за поставленное зерно ряд КХП нам остались должны, поэтому забираем у них комбикорм, который сами не производим”. Фото Михаила Левцова

 

— Как оцениваете результаты уборочной кампании?

— Не могу сказать, что вполне удовлетворен весом нашего каравая. Мы получили 16283 тонн зерна. Это 113,5% к уровню прошлого года. С каждого гектара собрали 46,3 ц/га, что на 10,8 ц/га больше районного показателя. Произвели зерна на 1 баллогектар 141,4 кг. Это на 45,4 кг выше, чем по району. Темп роста валовой продукции растение­водства увеличился на 22,2% .

 

Однако наш валовый сбор зерна — это не тот урожай, который учхоз должен получать.

 

Какие сельхозкультуры дали наибольшую прибавку?

— Культуры все примерно одинаково сработали. Озимые неплохо себя показали, за исключением тех участков, которые пришлось пересеять. По яровым неплохая продуктивность, которая зависела от поля, участков, сроков сева. Урожайность пшеницы составила 48,8 ц/га, получили 9312 т. Каждый гектар тритикале принес 37,3 ц/га (1862 т). Неплохо уродил ячмень, продуктивность которого составила 45,7 ц/га (2283 т). Урожайность зернобобовых получили 45,6 ц/га (2826 т). Хорошие результаты по озимому рапсу, с каждого гектара — 34,6 ц/га (1210 т).

Сахарная свекла порадовала, не всю еще вывезли. Примерно будет урожайность более 600 ц/га. Соответственно неплохая и рентабельность. Порядка 14 тыс. т сдали на свекловичный комбинат, еще 2,5 тыс. т находится на полях в буртах.

— Как обстоят дела с кормами?

— Мы заготовили с соблюдением всех технологических требований 2840 т сена (104,2% к 2018 г.), 26300 т сенажа (103,9%), почти 40 тыс. т силоса (100,5%). Заложили 3 «рукава» плющеного зерна кукурузы, добавление которого в рационы дает неплохую прибавку молока. С учетом засеянных в текущем году площадей ставку делали на заготовку травянистых кормов, чтобы обеспечить их полуторагодичный запас. По силосу его хватит на год. Мы существенно изменили структуру рационов кормления коров.

 

Радует, что растет производство молока, благодаря работе специалистов наших ветеринарной и зоотехнической служб по лечению, кормлению, расстановке и сортировке животных. Надо работать над воспроизводством.

 

 

Почему директор учхоза БГСХА не доволен итогами уборочной
“Ведем реконструкцию старых помещений, которые переделываем в профилакторий для телят. Процент обеспеченности индивидуальными домиками в целом по хозяйству — 139%. Имеются 1049 индивидуальных домиков. После реконструкции порядка 200 еще мы введем. Установили 120 пластиковых боксов в новом профилактории. Переоборудуем помещения для работников: там будут душевая кабина, комнаты для пастеризации молока и бытовая для мойки ведер”. Фото Михаила Левцова

 

— Какие уроки извлекли из нынешней жатвы?

— Главное в сельском хозяйстве — это доскональное соблюдение технологии, оптимальных сроков сева, закупка и обеспечение качественного протравливания семян и др.  Очень многое зависит и от погодных условий. Конечно, мы надеялись на более высокий урожай. Однако перезимовка сказалась на состоянии озимого клина. Вы видели, какими были весна и лето.

Возможно, плохо сработали протравители, которые мы использовали. В этом году мы их поменяли, приобрели более дорогостоящие и эффективные препараты. Агрономическая служба оценила всходы озимого клина. В среднем около 600 растений на метр квадратный. Поэтому надеемся на более высокий урожай в следующем году. Будем усиливать кормовые культуры, люцерну, клевер, чтобы обеспечить полуторагодичный запас травянистых кормов.

— Главное богатство сельхозпредприятия — это люди…

— В учхозе сложился крепкий и сплоченный коллектив профессионалов своего дела, преданных родной земле. Я хочу высказать слова огромной благодарности и признательности хлеборобам за самоотверженный и добросовестный труд от рассвета до заката, благодаря которым достигаются все наши высокие показатели. Одиннадцать комбайнеров стали тысячниками: Г. Фралков, В. Ходосевич, А. Шакалов, А. Якушев, В. Цыркунов, П. Локтев, С. Сорокин, В. Цуп­рев, Н. Хмурович, М. Махрачев, Н. Шестаков. Два водителя, Л. Савинский и А. Костюков, открыли счет третьей тысяче тонн перевезенного от комбайнов зерна. Высокие результаты у А. Автомеенко, В. Василевича, И. Дорошкова, И. Рябкова, В. Шведовского и других.

Я горжусь нашими передовиками хлебной нивы и желаю дальнейших успехов, благополучия и здоровья.

 

Елена Агейчик


 
 
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