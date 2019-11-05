Пять комбайнеров горецкой райагропромтехники стали лучшими в районе

Источник материала: Горецкий вестник

Сразу пять комбайнеров из горецкой райагропромтехники оказались на районном пьедестале почета. Это первый случай в истории трудового соревнования.





Прошлогодний лидер в когорте лучших хлеборобов Сергей Витюнов и в этом году не упустил пальму первенства и уверенно одержал победу, вновь став автором рекордного намолота. В его активе 2500 тонн зерна. С гор­достью говорит, что столько намолота он никогда не выгружал из бункера комбайна за всю трудовую биографию. Причем прошлогодний результат он увеличил на 750 тонн.

О формуле своего успеха говорит просто: «Обычная жатва. Работал, как всегда. В нашем сельхозпредприятии вырастили отличный урожай. Было что убирать».

Второе место занял Владимир Афанасьев. «Бронзу» завоевал Геннадий Пуховский. Десять лет он бороздит поля на комбайне «Акрос». На нынешней жатве финишировал с результатом более 1500 тонн зерна. Свой показатель считает неплохим. Признается, что дался он тяжелым трудом: «Разве на уборке когда-нибудь бывает легко?» В разгар страды порой не то что перекусить — пот со лба смахнуть некогда. Работают от зари до зари с полной самоотдачей, чтобы успеть убрать выращенный урожай.

Признанные мастера щедро делятся секретами своего мастерства с начинающими хлеборобами. Среди молодых комбайнеров «золото» завоевал Александр Новиков, а «серебро» Денис Анисимов. Их трудовая биография по сути только начинается. И, как видим, очень успешно. Есть на кого равняться.

Елена Агейчик