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“Ауди” сбил подростка на переходе в Горках
06.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
4 ноября в районе дома №5 по улице Якубовского автомобиль “Ауди А6” наехал на 17-летнего подростка, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем машины был 25-летний житель Горок.
Пешеход получил открытый перелом отростка локтевой кости и был госпитализирован.
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4 ноября в районе дома №5 по улице Якубовского автомобиль “Ауди А6” наехал на 17-летнего подростка, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному...
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