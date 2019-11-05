Билл Гейтс снова потерял второе место в списке Forbes

Основатель Microsoft Билл Гейтс вновь опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира, он уступил вторую строчку президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно.



На первом месте рейтинга Forbes по-прежнему находится основатель и глава Amazon Джефф Безос с состоянием $112,4 млрд. Состояние Арно оценивается в $107 млрд, а состояние Гейтса - в $106,8 млрд.

Думай и богатей. На чём сколотили капиталы самые богатые люди мира Подробнее

Напомним, в июле этого года основатель Microsoft впервые за всю историю существования индекса миллиардеров опустился ниже второго места. Его на непродолжительное время также занял Бернар Арно.



Ранее сообщалось, что основатель и глава Amazon Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за падения котировок компании.