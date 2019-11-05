|
Билл Гейтс снова потерял второе место в списке Forbes
06.11.2019 08:52 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Основатель Microsoft Билл Гейтс вновь опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира, он уступил вторую строчку президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно.
Напомним, в июле этого года основатель Microsoft впервые за всю историю существования индекса миллиардеров опустился ниже второго места. Его на непродолжительное время также занял Бернар Арно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фото из открытых источников Основатель Microsoft Билл Гейтс вновь опустился на третье место в рейтинге богатейших людей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)