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Билл Гейтс снова потерял второе место в списке Forbes

06.11.2019 08:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Билл Гейтс снова потерял второе место в списке Forbes
Фото из открытых источников

Основатель Microsoft Билл Гейтс вновь опустился на третье место в рейтинге богатейших людей мира, он уступил вторую строчку президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно.

На первом месте рейтинга Forbes по-прежнему находится основатель и глава Amazon Джефф Безос с состоянием $112,4 млрд. Состояние Арно оценивается в $107 млрд, а состояние Гейтса - в $106,8 млрд.

Билл Гейтс снова потерял второе место в списке Forbes
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Напомним, в июле этого года основатель Microsoft впервые за всю историю существования индекса миллиардеров опустился ниже второго места. Его на непродолжительное время также занял Бернар Арно.

Ранее сообщалось, что основатель и глава Amazon Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за падения котировок компании.

 
 
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Фото из открытых источников Основатель Microsoft Билл Гейтс вновь опустился на третье место в рейтинге богатейших людей...
 
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