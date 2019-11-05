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Белорусы с начала года продали валюты на 638 млн долларов больше, чем купили

06.11.2019 10:34 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

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Белорусы за десять месяцев 2019 года (январь-октябрь) продали валюты на 638,3 млн долларов больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Нацбанка.

За десять месяцев физические лица продали наличной и безналичной валюты на 8 млрд 87,5 млн долларов в эквиваленте, купили - 7 млрд 449,2 млн долларов. Чистая продажа инвалюты физлицами составила 638,3 млн долларов, передает БелТА.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси продали иностранной валюты на 18 млрд 274 млн долларов в эквиваленте, купили на 17 млрд 555 млн долларов.

Нерезиденты Беларуси за январь-октябрь продали валюты на 757,5 млн долларов в эквиваленте, купили – 264,4 млн долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусы за десять месяцев 2019 года (январь-октябрь) продали валюты на 638,3 млн долларов больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Нацбанка.
 
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