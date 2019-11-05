Источник материала: Новости Волковыска

13 ноября 2019 года в Волковысском детском доме (г. Волковыск, улица Советская, 139а) в 15.00 состоится торжественное открытие спортплощадки для детей-воспитанников детского дома!

Просим Вас сообщить о Вашем приезде заранее, написав нам на электронную почту centervera@mail.ru или позвонив по телефону +375 33 61 333 61.

Чтобы сделать открытие площадки для детей незабываемым, мы просим откликнуться аниматоров и помочь с организацией незабываемого праздника для детей, кулинаров и производителей сладостей/выпечки – с просьбой подарить детям сладкие подарки на открытие площадки. Также на открытие нам нужны воздушные шары, наполненные гелием, чтобы дети смогли запустить их в небо.

Благодарим всех за поддержку и участие! Будем рады видеть Вас на открытии площадки!