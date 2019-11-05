Источник материала: Новости Волковыска

Считается, что именно этот день в 1688 г. свершилось первое чудо от иконы.

Перед ней молятся в отчаянии, скорби, в поиске утешения и защиты, а также при неизлечимых болезнях, в последние годы ей молятся страждущие исцелиться от алкоголизма и наркомании.

Как говорится в старинной церковной летописи, вдова Евфимия Акинфиева, родная сестра патриарха Иоакима, долгое время мучалась от неизлечимой болезни.

У нее была незаживающая язва в боку.

Болезнь приносила столько мучений Евфимии, что она ждала смерти, как избавления.

Когда надежды на лекарей не осталось она воззвала к Пречистой и внезапно услышала голос: "Евфимия! Иди в храм Преображения Сына Моего, там есть образ, именуемый "Всех скорбящих Радость".

Пусть священник отслужит молебен с водосвятием, и получишь исцеление от болезни".

Евфимия исполнила наказ Пресвятой Богородицы. Отправилась в Москве на Ордынку в храм Преображения. Заказала молебен и через время исцелилась.

Так произошло первое чудо от иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость".

С того времени, по церковному преданию, эта икона подарила чудесные исцеления множеству людей.