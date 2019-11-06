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Сёння актывісты БРСМ правялі ў гарадскім пасёлку маладзёжны пікет, накіраваны на павышэнне электаральнай актыўнасці выбаршчыкаў

06.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Сёння актывісты БРСМ правялі ў гарадскім пасёлку маладзёжны пікет, накіраваны на павышэнне электаральнай актыўнасці выбаршчыкаўФота Сяргея РАЙЧОНКА.Сёння актывісты БРСМ правялі ў гарадскім пасёлку маладзёжны пікет, накіраваны на павышэнне электаральнай актыўнасці выбаршчыкаў Сёння актывісты БРСМ правялі ў гарадскім пасёлку маладзёжны пікет, накіраваны на павышэнне электаральнай актыўнасці выбаршчыкаў Сёння актывісты БРСМ правялі ў гарадскім пасёлку маладзёжны пікет, накіраваны на павышэнне электаральнай актыўнасці выбаршчыкаў Сёння актывісты БРСМ правялі ў гарадскім пасёлку маладзёжны пікет, накіраваны на павышэнне электаральнай актыўнасці выбаршчыкаў Сёння актывісты БРСМ правялі ў гарадскім пасёлку маладзёжны пікет, накіраваны на павышэнне электаральнай актыўнасці выбаршчыкаў Сёння актывісты БРСМ правялі ў гарадскім пасёлку маладзёжны пікет, накіраваны на павышэнне электаральнай актыўнасці выбаршчыкаў Сёння актывісты БРСМ правялі ў гарадскім пасёлку маладзёжны пікет, накіраваны на павышэнне электаральнай актыўнасці выбаршчыкаў Сёння актывісты БРСМ правялі ў гарадскім пасёлку маладзёжны пікет, накіраваны на павышэнне электаральнай актыўнасці выбаршчыкаў Сёння актывісты БРСМ правялі ў гарадскім пасёлку маладзёжны пікет, накіраваны на павышэнне электаральнай актыўнасці выбаршчыкаў

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