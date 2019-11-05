3 минских рэп-концерта, на которые бы пошла Alyona Alyona

Источник материала: Tut.by

В октябре на AFISHA.TUT.BY вышло интервью с Alyona Alyona — главной сенсацией женского рэпа в Украине. Спросили у девушки, на какие рэп-концерты она бы пошла в Минске, будь она здесь в нужные даты. Вот тройка лучших, на ее вкус.



Фото: скриншот видео YouTube-канал alyona alyona

Кто такая Alyona Alyona?

Нажмите, чтобы раскрыть текст Алене Савраненко 28 лет. Она родилась в центральной Украине, в поселке Капитановка — там живет меньше 5000 человек. Когда Алене было 13, семья переехала в Барышевку под Киевом. Писать рэп она начала еще в 15 лет, но делала это «в стол». Только год назад девушка решилась выкладывать свои ролики с треками на YouTube. Второе видео «Голови» за месяц собрало миллион просмотров. А потом был трек «Пушка» — настоящая пушка, что сказать. По теме: «Гениталий никто не слал». 10 цитат Alyona Alyona — главной украинской хип-хоп-сенсации

Еще год назад Алена Савраненко работала воспитательницей детского сада в поселке под Киевом, а сейчас катается по главным музыкальным фестивалям со своими движовыми треками. В Минск она тоже заглянула с концертом. О рэп-кумирах мы ее уже расспросили , а вот о минских концертах, на которые рэперша не отказалась бы попасть, расскажем сейчас.



Фото: Дмитрий Наумович, TUT.BY

Одним из самых любопытных концертов Alyona Alyona называет ноябрьское выступление Басты, который планирует во второй раз собрать «Минск-Арену». Скорее всего, у него это получится. Еще бы, ведь Вася Вакуленко — один из самых популярных представителей русскоязычного рэпа. На фестивале «Рок за Бобров» его трекам «Сансара», «Выпускной», «Моя игра» подпевали тысячи. Напомним, что именно Баста первым из рэп-артистов собрал самую большую площадку России — «Олимпийский». Следом с успехом это сделал Оксимирон и с меньшим — Тимати.

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Фото: vk.com/noizemc

Когда: 5 декабря, 19.00 Где: Prime Hall Сколько: от 55 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Российский музыкант Noize MC, он же Ваня Алексеев, выступит в минском клубе с оркестром русских народных инструментов. Как вам такое? Вот и Alyona Alyona заинтересовалась. Noize MC, кстати, тоже качал гостей фестиваля «Рок за Бобров», только в прошлом году. А в последнее время он активно каверит главных российских рок-звезд прошлого — например, «Гражданскую оборону» и «Кино».

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