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3 минских рэп-концерта, на которые бы пошла Alyona Alyona

06.11.2019 11:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В октябре на AFISHA.TUT.BY вышло интервью с Alyona Alyona — главной сенсацией женского рэпа в Украине. Спросили у девушки, на какие рэп-концерты она бы пошла в Минске, будь она здесь в нужные даты. Вот тройка лучших, на ее вкус.


Фото: скриншот видео YouTube-канал alyona alyona

Кто такая Alyona Alyona?

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Алене Савраненко 28 лет. Она родилась в центральной Украине, в поселке Капитановка — там живет меньше 5000 человек. Когда Алене было 13, семья переехала в Барышевку под Киевом. Писать рэп она начала еще в 15 лет, но делала это «в стол». Только год назад девушка решилась выкладывать свои ролики с треками на YouTube. Второе видео «Голови» за месяц собрало миллион просмотров. А потом был трек «Пушка» — настоящая пушка, что сказать.

По теме: «Гениталий никто не слал». 10 цитат Alyona Alyona — главной украинской хип-хоп-сенсации

Еще год назад Алена Савраненко работала воспитательницей детского сада в поселке под Киевом, а сейчас катается по главным музыкальным фестивалям со своими движовыми треками. В Минск она тоже заглянула с концертом. О рэп-кумирах мы ее уже расспросили, а вот о минских концертах, на которые рэперша не отказалась бы попасть, расскажем сейчас.

Баста


Фото: Дмитрий Наумович, TUT.BY

Когда: 9 ноября, 19.00

Где:

Сколько: 73.50 — 138.50 рублей

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Одним из самых любопытных концертов Alyona Alyona называет ноябрьское выступление Басты, который планирует во второй раз собрать «Минск-Арену». Скорее всего, у него это получится. Еще бы, ведь Вася Вакуленко — один из самых популярных представителей русскоязычного рэпа. На фестивале «Рок за Бобров» его трекам «Сансара», «Выпускной», «Моя игра» подпевали тысячи. Напомним, что именно Баста первым из рэп-артистов собрал самую большую площадку России — «Олимпийский». Следом с успехом это сделал Оксимирон и с меньшим — Тимати.

По теме: Баста выпустил кавер на песню «На заре». И сразу с клипом!

Noize MC


Фото: vk.com/noizemc

Когда: 5 декабря, 19.00

Где: Prime Hall

Сколько: от 55 рублей

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Российский музыкант Noize MC, он же Ваня Алексеев, выступит в минском клубе с оркестром русских народных инструментов. Как вам такое? Вот и Alyona Alyona заинтересовалась. Noize MC, кстати, тоже качал гостей фестиваля «Рок за Бобров», только в прошлом году. А в последнее время он активно каверит главных российских рок-звезд прошлого — например, «Гражданскую оборону» и «Кино».

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Теги: Минск
 
 
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Во время октябрьского интервью AFSISHA.TUT.BY предложила главной рэп-сенсации Украины Alyona Alyona список всех рэп-концертов, которые в этом году пройдут в Минске. И попросили...
 
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