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Белорусские аудиторы подключатся к привлечению инвесторов

06.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси создали аудиторскую палату. Одна из ее основных задач – сделать более привлекательными условия для инвесторов, передает телеканал «МИР 24».

«Перед палатой будут стоять задачи повышения профессионального уровня всего аудиторского сообщества. Это обучающие семинары, обучающие программы, оказание методической помощи с целью повышения качества аудиторских услуг. Это также внедрение и продвижение мировых стандартов финансовой отчетности и аудита», – сказал заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко.

В этом году в Беларуси вступил в силу закон об аудиторской деятельности. Он усовершенствовал государственное регулирование этой сферы с учетом международного опыта.



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Создание аудиторской палаты будет способствовать повышению профессионального уровня всего аудиторского сообщества.
 
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