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Белорусские аудиторы подключатся к привлечению инвесторов
06.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси создали аудиторскую палату. Одна из ее основных задач – сделать более привлекательными условия для инвесторов, передает телеканал «МИР 24».
В этом году в Беларуси вступил в силу закон об аудиторской деятельности. Он усовершенствовал государственное регулирование этой сферы с учетом международного опыта.
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Создание аудиторской палаты будет способствовать повышению профессионального уровня всего аудиторского сообщества.
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