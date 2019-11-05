Белорусские аудиторы подключатся к привлечению инвесторов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси создали аудиторскую палату. Одна из ее основных задач – сделать более привлекательными условия для инвесторов, передает телеканал «МИР 24».

«Перед палатой будут стоять задачи повышения профессионального уровня всего аудиторского сообщества. Это обучающие семинары, обучающие программы, оказание методической помощи с целью повышения качества аудиторских услуг. Это также внедрение и продвижение мировых стандартов финансовой отчетности и аудита», – сказал заместитель министра финансов Беларуси Дмитрий Кийко.

В этом году в Беларуси вступил в силу закон об аудиторской деятельности. Он усовершенствовал государственное регулирование этой сферы с учетом международного опыта.