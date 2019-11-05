В Минске 57-летний мужчина упал яму во дворе и погиб

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске мужчина упал в яму во дворе и погиб.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером третьго ноября. 57-летний мужчина во дворе одного домов упал в яму, которая была выкопана при проведении коммунальных работ и находилась за ограждением.

Тело мужчины на глубине 2,5 метров обнаружил житель близлежащего дома.



Фото: СК

По факту случившегося проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления смерти мужчины.

Выясняются обстоятельства случившегося.