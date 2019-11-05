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В Минске 57-летний мужчина упал яму во дворе и погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске мужчина упал в яму во дворе и погиб.
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Тело мужчины на глубине 2,5 метров обнаружил житель близлежащего дома.
По факту случившегося проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления смерти мужчины.
Выясняются обстоятельства случившегося.
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Новости Беларуси. В Минске мужчина упал в яму во дворе и погиб. По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером третьго ноября. 57-летний...
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