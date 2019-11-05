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В Минске 57-летний мужчина упал яму во дворе и погиб

06.11.2019 11:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске мужчина упал в яму во дворе и погиб.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером третьго ноября. 57-летний мужчина во дворе одного домов упал в яму, которая была выкопана при проведении коммунальных работ и находилась за ограждением.

Тело мужчины на глубине 2,5 метров обнаружил житель близлежащего дома.

В Минске 57-летний мужчина упал яму во дворе и погиб
Фото: СК

По факту случившегося проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления смерти мужчины.

Выясняются обстоятельства случившегося.

В конце октября в Гродно бобина весом более тонны упала на 55-летнего мужчину – здесь подробнее.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске мужчина упал в яму во дворе и погиб. По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером третьго ноября. 57-летний...
 
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