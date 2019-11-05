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15 боевиков ликвидировали при атаке на погранзаставу в Таджикистане

06.11.2019 11:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Таджикистана. Двадцать боевиков атаковали погранзаставу в Таджикистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 из них удалось ликвидировать, еще пятеро задержаны.

Нападение произошло ночью. Вооруженные люди в масках атаковали подразделение, расположенное в 60 километрах к западу от Душанбе. В результате перестрелки погибли солдат-пограничник и сотрудник МВД страны. Погранведомство Узбекистана сейчас изучает ситуацию.

15 боевиков ликвидировали при атаке на погранзаставу в Таджикистане

Стоит отметить, что нападение произошло на фоне международной встречи, которая проходит в эти дни в Ташкенте. Саммит стран Шанхайской организации сотрудничества посвящен теме борьбы с терроризмом. Ожидается, что 7 ноября по итогам конференции будет принято совместное заявление.

15 боевиков ликвидировали при атаке на погранзаставу в Таджикистане

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Новости Таджикистана. Двадцать боевиков атаковали погранзаставу в Таджикистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 из них удалось ликвидировать, еще...
 
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