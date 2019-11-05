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«Идут, не боятся». Лисы повадились в курятники в Ивацевичском районе: что рассказывают жители
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Незванные гости. На частные подворья в Ивацевичском районе повадились лисы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звери приходят к жилым домам ежедневно. И после каждого такого визита хозяева не досчитываются домашних животных.
Например, жительница деревни Гощево рыжую плутовку обнаружила в собственном сарае. В какой-то момент оттуда подозрительно начали исчезать куры. В общей сложности добычей лисы стали не только они, а еще петух и дикие утки, рассказывает хозяйка. О домашних птицах теперь напоминают только разбросанные по всему двору перья.
Екатерина Савич, жительница деревни Размерки:
Николай Басалай, председатель Стайковского сельисполкома:
Сейчас жители деревни не только плотно закрывают все калитки, но и держат наготове разного рода оборонительный инвентарь. Укрепляют сараи и отвязывают собак. К вечерним визитам незванных гостей здесь готовы.
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Новости Беларуси. Незванные гости. На частные подворья в Ивацевичском районе повадились лисы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Звери приходят к жилым...
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