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«Великолепная ягода, изумительный вкус». Известный витебский виноградарь рассказал о своих экспериментах
Источник материала: СТВ
Виктор Кухарев больше 30 лет на своем дачном участке под Витебском занимается экспериментами. Действительный член Международной ассоциации виноградарей и виноделов северных стран выводит сорта сам и привозит их из путешествий по миру.
Энтузиаст уверен, впрочем, это подтверждают и его опыты на грядках, что возделывание винограда в Беларуси вполне перспективно.
Виктор Кухарев, председатель Витебского клуба виноградарей:
Вот кишмиш, назвал я его «Лексус», минимум 2-3 килограмма гроздь будет. Великолепная ягода, изумительный вкус.
На собственном участке Виктора Павловича в теплицах и в открытом грунте высажено более 200 сортов.
Виктор Кухарев:
Новейшие сорта и рано вызревают, и высочайшая сахаристость, которая не уступает привозным, а то и превосходит эти сорта по вкусовым.
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«Великолепная ягода, изумительный вкус». Известный витебский виноградарь рассказал о своих экспериментах
Виктор Кухарев больше 30 лет на своем дачном участке под Витебском занимается экспериментами. Действительный член Международной ассоциации виноградарей и...
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