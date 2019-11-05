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«Великолепная ягода, изумительный вкус». Известный витебский виноградарь рассказал о своих экспериментах

06.11.2019 10:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Виктор Кухарев больше 30 лет на своем дачном участке под Витебском занимается экспериментами. Действительный член Международной ассоциации виноградарей и виноделов северных стран выводит сорта сам и привозит их из путешествий по миру.

«Великолепная ягода, изумительный вкус». Известный витебский виноградарь рассказал о своих экспериментах

О современных технологиях, которые используют белорусские фермеры, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Энтузиаст уверен, впрочем, это подтверждают и его опыты на грядках, что возделывание винограда в Беларуси вполне перспективно.

С одного растения – около 15 кг ягод. Даже на севере Беларуси можно успешно выращивать виноград

«Великолепная ягода, изумительный вкус». Известный витебский виноградарь рассказал о своих экспериментах

Виктор Кухарев, председатель Витебского клуба виноградарей:
Конечно, хочется похвалиться своими выведенными на этом участке сортами: витебские, белорусские сорта.

Вот кишмиш, назвал я его «Лексус», минимум 2-3 килограмма гроздь будет. Великолепная ягода, изумительный вкус.

«Великолепная ягода, изумительный вкус». Известный витебский виноградарь рассказал о своих экспериментах

«Великолепная ягода, изумительный вкус». Известный витебский виноградарь рассказал о своих экспериментах

«Великолепная ягода, изумительный вкус». Известный витебский виноградарь рассказал о своих экспериментах

На собственном участке Виктора Павловича в теплицах и в открытом грунте высажено более 200 сортов.

«Великолепная ягода, изумительный вкус». Известный витебский виноградарь рассказал о своих экспериментах

Виктор Кухарев:
Виноград за все 30 с лишним лет каждый год давал урожай. Если наша низина здесь, в Витебске, дает урожай, то худшего климата вряд ли где в Беларуси найдем.

Новейшие сорта и рано вызревают, и высочайшая сахаристость, которая не уступает привозным, а то и превосходит эти сорта по вкусовым.

«Великолепная ягода, изумительный вкус». Известный витебский виноградарь рассказал о своих экспериментах

Как выращивать помидоры и огурцы в теплице круглый год, рассказала овощевод из Витебского района

Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Виктор Кухарев
 
Теги: Витебск
 
 
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Виктор Кухарев больше 30 лет на своем дачном участке под Витебском занимается экспериментами. Действительный член Международной ассоциации виноградарей и...
 
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