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С одного растения – около 15 кг ягод. Даже на севере Беларуси можно успешно выращивать виноград
Источник материала: СТВ
Возделывают сейчас в Беларуси и то, что еще несколько лет назад называли экзотикой с дачной грядки. Сельхозпромышленники севера республики занимаются весьма южными культурами.
С одного молодого двухлетнего растения здесь можно снять около 15 килограмм ягод.
Решили заложить и поэкспериментировать, сколько мы можем получить, наработать технологию. Попробовать собрать второй урожай. Видим – результаты неплохие.
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Возделывают сейчас в Беларуси и то, что еще несколько лет назад называли экзотикой с дачной грядки. Сельхозпромышленники севера республики занимаются весьма...
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