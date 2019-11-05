С одного растения – около 15 кг ягод. Даже на севере Беларуси можно успешно выращивать виноград

Источник материала: СТВ

Возделывают сейчас в Беларуси и то, что еще несколько лет назад называли экзотикой с дачной грядки. Сельхозпромышленники севера республики занимаются весьма южными культурами.

О современных технологиях, которые используют белорусские фермеры, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».









С одного молодого двухлетнего растения здесь можно снять около 15 килограмм ягод.

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Решили заложить и поэкспериментировать, сколько мы можем получить, наработать технологию. Попробовать собрать второй урожай. Видим – результаты неплохие.

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