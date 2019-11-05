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С одного растения – около 15 кг ягод. Даже на севере Беларуси можно успешно выращивать виноград

06.11.2019 10:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Возделывают сейчас в Беларуси и то, что еще несколько лет назад называли экзотикой с дачной грядки. Сельхозпромышленники севера республики занимаются весьма южными культурами.

О современных технологиях, которые используют белорусские фермеры, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

С одного растения – около 15 кг ягод. Даже на севере Беларуси можно успешно выращивать виноград

С одного растения – около 15 кг ягод. Даже на севере Беларуси можно успешно выращивать виноград

С одного молодого двухлетнего растения здесь можно снять около 15 килограмм ягод.

«Великолепная ягода, изумительный вкус». Известный витебский виноградарь рассказал о своих экспериментах

С одного растения – около 15 кг ягод. Даже на севере Беларуси можно успешно выращивать виноград

Решили заложить и поэкспериментировать, сколько мы можем получить, наработать технологию. Попробовать собрать второй урожай. Видим – результаты неплохие.

Как выращивать помидоры и огурцы в теплице круглый год, рассказала овощевод из Витебского района

Подробнее в видеоматериале.

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Возделывают сейчас в Беларуси и то, что еще несколько лет назад называли экзотикой с дачной грядки. Сельхозпромышленники севера республики занимаются весьма...
 
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