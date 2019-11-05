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Виктория Азаренко остроумно пошутила над теми, кто критиковал её купальник
Источник материала: СТВ
Виктория Азаренко опубликовала фото с сыном на пляже.
Снимок был
Однако спортсменка не растерялась и спустя несколько часов остроумно ответила хейтерам.
Виктория выложила фото в топе и леггинсах и отметила, что после критики фанатов будет ходить на пляж только так.
Виктория Азаренко:
Многие подписчики похвалили Виктория за ироничность и отличное чувство юмора и посоветовали меньше внимания обращать на критику в сети.
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Виктория Азаренко опубликовала фото с сыном на пляже. Снимок был размещен в Instagram теннисистки. На нем она с 2-летним сыном Лео на пляже. На Виктории был надет...
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