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Виктория Азаренко остроумно пошутила над теми, кто критиковал её купальник

06.11.2019 10:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Виктория Азаренко опубликовала фото с сыном на пляже.  

Снимок был размещен в Instagram теннисистки. На нем она с 2-летним сыном Лео на пляже. На Виктории был надет купальник необычного фасона, который вызвал удивление у подписчиков. Они оставили сотни недоумевающих комментариев под фото.  

Однако спортсменка не растерялась и спустя несколько часов остроумно ответила хейтерам.  

Виктория выложила фото в топе и леггинсах и отметила, что после критики фанатов будет ходить на пляж только так.  

Виктория Азаренко остроумно пошутила над теми, кто критиковал её купальник
Фото: instagram.com/vichka35  

Виктория Азаренко:
Поскольку люди «прожарили» мой купальник, а мне так важно чужое мнение, то теперь я пойду на пляж вот так. Лучше? (Надеюсь, мой сарказм поймут). 

Многие подписчики похвалили Виктория за ироничность и отличное чувство юмора и посоветовали меньше внимания обращать на критику в сети. 

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Люди в материале: Виктория Азаренко
 
 
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Виктория Азаренко опубликовала фото с сыном на пляже.   Снимок был размещен в Instagram теннисистки. На нем она с 2-летним сыном Лео на пляже. На Виктории был надет...
 
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