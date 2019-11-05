Виктория Азаренко остроумно пошутила над теми, кто критиковал её купальник

Источник материала: СТВ

Виктория Азаренко опубликовала фото с сыном на пляже.

Снимок был размещен в Instagram теннисистки. На нем она с 2-летним сыном Лео на пляже. На Виктории был надет купальник необычного фасона, который вызвал удивление у подписчиков. Они оставили сотни недоумевающих комментариев под фото.

Однако спортсменка не растерялась и спустя несколько часов остроумно ответила хейтерам.

Виктория выложила фото в топе и леггинсах и отметила, что после критики фанатов будет ходить на пляж только так.



Фото: instagram.com/vichka35

Виктория Азаренко:

Поскольку люди «прожарили» мой купальник, а мне так важно чужое мнение, то теперь я пойду на пляж вот так. Лучше? (Надеюсь, мой сарказм поймут).

Многие подписчики похвалили Виктория за ироничность и отличное чувство юмора и посоветовали меньше внимания обращать на критику в сети.