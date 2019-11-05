Бортпроводники авиакомпании Lufthansa начинают двухдневную забастовку

Источник материала: СТВ

Новости Германии. Бортпроводники крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa 6 ноября начинают двухдневную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной называют отказ компании проводить тарифные переговоры с сотрудниками. Предполагается проведение протестной демонстрации и митинга у штаб-квартиры авиакомпании, которая находится недалеко от аэропорта Франкфурта-на-Майне. Трудовые споры могут также затронуть и другие авиакомпании, которые входят в концерн.





Напомним, предупредительная забастовка бортпроводников состоялась 20 октября и привела к отмене более 100 рейсов авиакомпании.