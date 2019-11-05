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Бортпроводники авиакомпании Lufthansa начинают двухдневную забастовку

06.11.2019 09:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Бортпроводники крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa 6 ноября начинают двухдневную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной называют отказ компании проводить тарифные переговоры с сотрудниками. Предполагается проведение протестной демонстрации и митинга у штаб-квартиры авиакомпании, которая находится недалеко от аэропорта Франкфурта-на-Майне. Трудовые споры могут также затронуть и другие авиакомпании, которые входят в концерн.

Бортпроводники авиакомпании Lufthansa начинают двухдневную забастовку

Напомним, предупредительная забастовка бортпроводников состоялась 20 октября и привела к отмене более 100 рейсов авиакомпании.

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Новости Германии. Бортпроводники крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa 6 ноября начинают двухдневную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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