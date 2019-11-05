В Минск прибыли первые экземпляры нового поколения Toyota RAV4

Источник материала: Tut.by

В Минск привезли первые экземпляры Toyota RAV4 нового поколения. Во внешности популярного «паркетника» произошли серьезные изменения. Всем ли они понравятся? Зато с оснащением точно полный порядок.



Этот яркий цвет явно будет пользоваться популярностью. Ну или как минимум привлекать внимание

В Беларуси новый RAV4 будет продаваться с двумя бензиновыми атмосферными двигателями нового семейства Dynamic Force объемом 2 л и 2,5 л мощностью 149 и 199 лошадиных сил соответственно. Комплектаций на выбор — четыре. Цены начинаются от 57 948 рублей за автомобиль в базовом исполнении «Стандарт» с двухлитровым мотором, 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом.





Базовые версии «паркетника» очень хорошо оснащены — светодиодные фары, подогрев руля, мультимедийная система, 17-дюймовые легкосплавные колеса.





Версия с двигателем 2.0 в комбинации с вариатором и передним приводом оценивается в 65 340 рублей, вариант с полным приводом Dynamic Torque Control AWD обойдется в 68 871 рубль. Стоимость модификации с 2,5-литровым мотором, который работает только в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, — от 75 240 рублей.





Система полного привода здесь совершенно новая — с двумя раздельными муфтами для каждого из задних колес. Это позволяет управлять тягой на каждом колесе, улучшая управляемость.

Новые RAV4 уже начали собирать на заводе в Шушарах под Санкт-Петербургом. И мы уже готовим репортаж о том, как рождаются российские Toyota.