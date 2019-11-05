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Три миллиона человек посмотрели видео с коровами, переходящими дорогу. И это не просто так!

06.11.2019 11:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как видео, на котором обычные коровы переходят дорогу, могло набрать 3 миллиона просмотров? Очень просто: они делают это довольно необычным образом.

Все дело в том, что посреди дороги нанесена белая разметка, и она вводит животных в заблуждение. Результат получается довольно забавным: взгляните на него сами!

 
 
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