Алкоголь ни при чем. Почему Марина Хлебникова уходила со сцены

Источник материала: Аргументы и факты

И хотя сама артистка не раз опровергала эти небылицы, меньше их не стало. Более того, когда в 2018 году Хлебникова пережила смерть своего первого мужа Антона Логинова и очень сильно похудела на фоне стресса, хейтеры буквально атаковали исполнительницу. Что происходит в жизни певицы сегодня, рассказывают "АиФ".

Вынужденная пауза

Головокружительной сольной карьере Марины Хлебниковой мог бы позавидовать любой артист. Однако много лет тому назад она внезапно перестала выступать и пропала с радаров. Отказаться от сцены певица решила не по собственной воле, а из-за серьезного недуга. Долгое время Хлебникова скрывала проблемы со здоровьем. Но, когда внезапное исчезновение Марины народная молва стала связывать с пристрастием к алкоголю, решила рассказать правду, не раскрывая при этом диагноза и прочих личных подробностей: «Все шло бы своим чередом, если б не моя внезапная болезнь. Она свалилась как снег на голову, сбила с ног. Подробностей не ждите, ненавижу, когда жалеют. Читаю небылицы о себе в интернете, — то якобы Хлебникова пьет безбожно, то будто сделала неудачную пластику — и становится до колик смешно», — делилась исполнительница с изданием «7 Дней».

Реабилитацию после множества сложнейших операций звезде помогали пройти родители, дочь и бывший муж Антон Логинов. Хлебникова познакомилась с ним в начале своей карьеры, молодой человек был брейк-дансером, а потом — постановщиком танцевальных номеров группы «На-На». Когда однажды они вместе оказались на гастролях в Алма-Ате, Логинов заболел и певица вызвалась поухаживать за ним, после чего и начался их бурный роман. Тогда девушка даже не предполагала, что спустя много лет они поменяются ролями, вот только лечить ее будут не от простуды, а от более серьезного недуга.



Марина Хлебникова Фото: www.globallookpress.com

В период обострения болезни Антону приходилось носить Марину на руках по квартире, поскольку сама она не могла передвигаться. Он терпеливо кормил ее с ложечки и возил по врачам. И это несмотря на то, что пара уже не состояла в отношениях. После десяти лет совместной жизни с Логиновым Хлебникова влюбилась в другого мужчину: бизнесмена Михаила Майданича, отца своей единственной дочери Доминики. На протяжении всего их брака, который, кстати, закончился разводом, она сохраняла дружеские отношения с Антоном.

Когда острая фаза болезни была позади и, казалось, жизнь начала налаживаться, артистка случайно упала со стула и сломала несколько позвонков. Восстанавливаться пришлось долго, кроме того, в руку певицы вживили железный штифт. Сама Марина как-то подчеркнула в одном интервью, что это далеко не первая «чужеродная штуковина» в ее организме, по всей видимости, исполнительнице уже приходилось переживать аналогичные операции. К этому моменту Логинов и Хлебникова после долгого перерыва и отношений в формате «дружба» снова стали жить вместе. Как минимум на личном фронте у звезды было все хорошо.



Марина Хлебникова с дочерью Доминикой. Фото: www.globallookpress.com

Мамина гордость

Общих детей у Марины и Антона не было, хотя, когда артистка обучалась в Гнесинском институте и до диплома ей оставался всего год, она забеременела. Однако между малышом и карьерой певицы она выбрала последнюю, о чем потом, конечно, сильно сожалела. К счастью, свою вторую беременность от Михаила Майданича она прерывать не стала. Правда, работала до последнего. Даже на девятом месяце продолжала выходить на сцену, а родив, не стала долго засиживаться в декрете. Кстати, у Доминики сложились прекрасные отношения с Антоном Логиновым, который проводил с ней очень много времени. В 12 лет девочка даже задала своей маме недетский вопрос: «Мой папа точно не Антон?» Хотя биологический отец не обделял ребенка заботой и вниманием.

Сегодня наследнице артистки уже 20 лет, и Хлебникова может бесконечно долго рассказывать о дочери. В отличие от мамы Ника не стала покорять сцену, а решила изучать экономику, программирование и бизнес. В настоящий момент девушка учится в Лондоне. Сама Марина не раз подчеркивала, что дочь, как и Антон Логинов, много помогала ей в период болезни.

Снова в строю

В августе 2018 года имя Марины Хлебниковой мелькало буквально во всех СМИ. Увы, повод, из-за которого былая популярность на время вернулась к артистке, был не из приятных: Антон Логинов покончил жизнь самоубийством. Марина тяжело переживала потерю близкого человека и попала в больницу. И без того стройная от природы Хлебникова начала буквально таять на глазах, она не могла есть. Если бы не витамины, которые певице кололи врачи, неизвестно, чем бы закончилась эта история. В том, что Логинов ушел из жизни, звезда винила себя, ведь до трагедии мужчина трижды перенес инсульт. В одном интервью Хлебникова предположила, что экс-возлюбленный очень боялся стать для нее «обузой», поэтому и покончил с собой. Однако в детали произошедшего вдаваться она не стала.



Марина Хлебникова Фото: www.globallookpress.com

В этот сложный период жизни на помощь Марине пришли ее друзья, многие из тех, с кем она перестала общаться во время своей болезни, снова вышли на связь. Постепенно исполнительница хита «Чашка кофию» вернулась к работе, начала записывать новый музыкальный материал и даже планирует выпустить книгу своих стихов и дописать некогда начатый триллер. Концерты, съемки, деловые встречи и близкие люди помогли не хуже докторов и лекарств. И хотя здоровье звезды по-прежнему оставляет желать лучшего, она не намерена сдаваться. Хлебникова говорит, что ей есть «ради кого и ради чего жить».