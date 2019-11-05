Одежда для друга: нужно ли кутать собак зимой?

Источник материала: Аргументы и факты

Об этом мы беседуем с ветеринаром Игорем Михайловым.

Вера Жердева, "АиФ": Мы видим, что многие хозяева надевают на своих собак специальную одежду зимой и вообще в холодную погоду. Это нужно реально?

Игорь Михайлов: Это действительно нужно, и вот почему. Во-первых, многие породы собак возникали в других климатических условиях, не столь суровых, как у нас. И к нашим холодам они не приспособлены. Во-вторых, холод, резкие перепады температур, сильный ветер и даже сквозняки ослабляют иммунитет не только у человека, но и у собак. Этому подвержены собаки любых пород и любых размеров.

— Это понятно. Но длинношерстные собаки, привыкшие к нашему климату…

— Овчарки и многие другие породы с длинной шерстью не замёрзнут зимой. Но после прогулки они принесут на своей шерсти много грязи, особенно если погода слякотная, для нас она типична. И если вы купите такой собаке комбинезон или дождевик, то серьезно упростите себе уход за питомцем и его шерстью. Одежда защищает собак не только от переохлаждения, но и от грязи и влаги.

У собаки три размера, а не один

— А как правильно подобрать одежду для собаки?

— Для зимы лучше купить питомцу комбинезон. Они обычно двухслойные: внутренний слой поможет собаке сохранить тепло, а наружный защитит от снега, дождя и ветра. Осенью, когда холодно и слякотно, хорош дождевик. Он защитит от дождя и грязи. А в холод отлично подойдет свитер, который поможет избежать переохлаждения.

— Как определяют размер одежды для собаки?

— Для этого измерьте у собаки три показателя. Первый — длина холки. Её определяют как расстояние от ошейника до основания хвоста. Второй — обхват шеи. Он представляет собой длину ошейника. Третий — обхват груди. Его измеряют в самом широком месте грудной клетки, обычно для этого измерительную ленту располагают сразу за передними лапами. Снимать мерки с питомца нужно, когда он стоит. Лучше всего покупать одежду вместе с собакой, придя с ней в магазин. Если она не чувствует дискомфорта при движении, то одежда подобрана правильно.

Изжога, тревога или тоска? Почему собака грызет вещи и как ее отучить Подробнее

Волшебные башмачки

— А как вы относитесь к обуви для собак?

— Если собака городская, то ей нужны ботинки на все четыре лапы. Это важно по ряду причин, ведь городская среда для питомца сильно отличается от естественных условий на природе. Здесь собаке легко порезать лапу об осколок стекла или подхватить инфекцию. Обувь защитит лапы питомца и от этого, и от грязи и холода — поможет избежать переохлаждения. Но больше всего обувь собаке нужна по другой причине — она защитит лапы от реагентов. Все мы знаем, что коммунальные службы обильно посыпают зимой дороги от гололеда и что это реальная проблема не только для нашей обуви, но и для лап домашних питомцев. Реагенты очень агрессивны для подушечек лап собаки, они их раздражают и вызывают дерматит. Я также советую не забывать о специальном защитном воске для лап. Он поможет защитить их от агрессивного воздействия реагента.

— Сложно подобрать ботинки для собаки?

— Нет. Нужно поставить одну лапу животного на бумажный лист и карандашом обвести её. Замеры производят в самом широком и в самом длинном месте. Эту процедуру надо повторить с остальными лапами собаки. Выбор всегда нужно делать в пользу большего размера. В магазине сопоставьте полученные размеры с обувью, которую хотите купить.

Чтобы собака легче адаптировалась к обуви, можно купить носочки, и пусть она ходит в них дома. Это позволит ей привыкнуть к новым и непривычным ощущениям. Кроме того, с прорезиненной подошвой ей будет легче двигаться, если пол скользкий. А заодно это предохранит от травм из-за скольжения во время бега. Да и сам пол не будет царапаться.

Стираем правильно

— Как ухаживать за одеждой питомца, можно ли её стирать в машине вместе с одеждой хозяина?

— Так лучше не делать, одежду для животных не рекомендуется стирать вместе с человеческой. Не всегда надо сразу помещать её в стиральную машину, небольшие загрязнения всегда можно застирать локально. Если же нужна большая стирка, то делать это нужно отдельно от хозяйской одежды. Сначала её лучше застирать в тазу, чтобы удалить стойкие пятна и избыток шерсти. И только после этого одежду питомца можно поместить в стиральную машину. А можно продолжить стирку и просто руками.

— Что ещё нужно учитывать при прогулке с собакой в холодную погоду?

— Нельзя гулять на морозе, если животное промокло. Не давайте ему долго лежать на снегу или льду, не оставляйте на сквозняке. То есть нужно делать всё, чтобы не допустить переохлаждения питомца.