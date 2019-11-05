Разговор о собственной безопасности

Источник материала: Новости Дзержинска

Цифры ежедневных сводок свидетельствуют об увеличении количества пожаров и гибели людей от них. К сожалению, не исключение и Дзержинский район.

За истекший период 2019 года в районе произошли 70 пожаров, в огне погибло 5 человек.

Спасатели Дзержинщины отправляются трудовые коллективы, выступают на сельских сходах, чтобы напомнить людям простые, казалось бы, но такие важные истины.

Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Максим Баско выступил в Дзержинском сельском исполнительном комитете. В начале встречи на собрание были приглашены лица, ведущие асоциальный образ жизни. Как уберечь свою жизнь и жизни близких от огненной стихии, что делать в случае пожара – об этом и многом другом напомнили спасатели присутствующим. Рассказали они и об опасности курения в домовладении, а также об ответственности за жизнь и здоровье близких.

Обозначая основные причины возникновения пожаров, уделили особое внимание проблеме гибели детей на пожарах из-за шалости с огнём.

В завершении встречи все присутствующие смогли задать интересующие вопросы и получить на них компетентные ответы.

После, было организовано заседание смотровой комиссии, с которой были рассмотрены основные проблемные вопросы, а также пути их решения.







