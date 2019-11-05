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Курсы валют и криптовалют на сегодня

06.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Торги 6 ноября открылись существенным падением российского рубля. Биткойн +138.92.

Курс доллара вырос на 0,0028 BYN до 2,0441 BYN/USD, а за предыдущие два дня доллар подешевел на 0,0126 BYN.

Курс евро в первых сделках остался без изменений на уровне 2,2724 BYN/EUR. Европейская валюта с начала недели подешевела на 0,0192 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0103 рубля до 3,2162 BYN/100 RUB, покинув максимум за 40 дней.

Bitcoin − 9398.92$ (+138.92);

Bitcоin Cash/ВСС – 303.64$ (+15.07);

Litecoin − 63.53$ (+1.3);

Еthеreum − 192.74$ (+8.68);

ZCаsh − 39.3$ (+1.55);

DigitalCash − 74.49$ (+2.15);

Monero − 63.8$ (+1.11).


 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги 6 ноября открылись существенным падением российского рубля. Биткойн +138.92.
 
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