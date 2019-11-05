Итоги «Юный натуралист»

Подведены итоги областного этапа республиканского конкурса «Юный натуралист». Всего было представлено 39 творческих проектов.
Работы отражали деятельность учреждений образования по привлечению учащихся к исследовательской деятельности по растениеводству, цветоводству и экологических особенностей малой родины.
Есть победители и с Дзержинского района.
Награждены:
В номинации «Вкусный и полезный»:
Дипломом II степени
Коллектив учащихся YIII класса государственного учреждения образования «Даниловичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад средняя школа Дзержинского района» (руководитель Потапчик Светлана Игоревна, учитель химии и биологии).
В номинации «Золотое чудо природы»:
Дипломом III степени
Соколовская Виолетта, учащаяся ХI класса, объединения по интересам «Экология вокруг нас» государственного учреждения образования «Гимназия №1 г.Дзержиснка» (руководитель Филипович Алексей Игоревич, педагог дополнительного образования).