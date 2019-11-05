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Итоги «Юный натуралист»

06.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Подведены итоги областного этапа республиканского конкурса «Юный натуралист». Всего было представлено 39 творческих проектов.

Работы отражали деятельность учреждений образования по привлечению учащихся к исследовательской деятельности по растениеводству, цветоводству и экологических особенностей малой родины.

Есть победители и с Дзержинского района.

Награждены:

В номинации «Вкусный и полезный»:

Дипломом II степени

Коллектив учащихся YIII класса государственного учреждения образования «Даниловичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад средняя школа Дзержинского района» (руководитель Потапчик Светлана Игоревна, учитель химии и биологии).

В номинации «Золотое чудо природы»:

Дипломом III степени

Соколовская Виолетта, учащаяся ХI класса, объединения по интересам «Экология вокруг нас» государственного учреждения образования «Гимназия №1 г.Дзержиснка» (руководитель Филипович Алексей Игоревич, педагог дополнительного образования).

 
 
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Подведены итоги областного этапа республиканского конкурса «Юный натуралист». Всего было представлено 39 творческих проектов.
 
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