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Климатическая катастрофа близко. Об этом заявили сразу 11 тысяч учёных

06.11.2019 11:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Климатическая катастрофа близко. Об этом заявили сразу 11 тысяч ученых со всего мира, говорится в докладе, опубликованном в журнале BioScience.

Исследователи связывают климатическое бедствие с «богатым образом жизни». Наиболее экономически развитые страны – главные виновники выбросов парниковых газов, что следует из показателей выбросов хотя бы диоксида углерода на душу населения. Ответственность за перемены также возложили на Китай, Индию, США и Россию, на которые в сумме приходится свыше половины мирового объема выбросов.

Тревогу ученых вызывает рост поголовья скота, производство мяса, авиаперелты, глобальные потери деревьев, потребление ископаемого топлива. «Во всем мире быстро исчезает лед, уменьшается толщина ледников, <...> океан теплеет, его кислотность увеличивается. Прогнозы таковы, что изменение климата сильно повлияет на морскую, пресноводную и наземную жизнь, от планктонов и кораллов до рыб и лесов», – указано в докладе. Вместе с этим здесь приводятся позитивные изменения: например, снижается рождаемость и растет потребление солнечной и ветровой энергий – на 373% за десятилетие. 

«Климатический кризис наступил и развивается быстрее, чем мы ожидали. Он еще суровее и угрожает природным экосистемам и судьбе человечества. <...> Климатические цепные реакции способны привести к значительным нарушениям в экосистемах, обществе и экономике, сделав обширные территории Земли необитаемыми», – заявили авторы.

Страшно! Что делать?

Исследователи предложили шесть критических шагов:

  • Внедрить массовые методы повышения энергоэффективности и энергосбережения. Отказаться от запасов ископаемого топлива, оставив их в земле. 
  • Сократить выбросы загрязнителей, таких как метан и сажа. Это умерит тенденцию к потеплению более чем на 50% в течение следующих нескольких десятилетий.
  • Защищать и восстаналивать экосистемы, особенно леса с накопленным углеродом, создавая новые леса, где это возможно.
  • Употреблять в пищу продукты растительного происхождения. 
  • Перейти на безуглеродую экономику. Прекратить гнаться за ростом ВВП в пользу благосостояния людей путем достижения равенства.
  • Снизить рождаемость при помощи укрепления прав человека, включая начальное и среднее образование как глобальную норму для всех, особенно для молодых женщин.

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Климатическая катастрофа близко. Об этом заявили сразу 11 тысяч ученых со всего мира, говорится в докладе, опубликованном в журнале BioScience. Исследователи связывают...
 
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