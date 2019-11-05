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Климатическая катастрофа близко. Об этом заявили сразу 11 тысяч учёных
Источник материала: KYKY>
Климатическая катастрофа близко. Об этом заявили сразу 11 тысяч ученых со всего мира, говорится в докладе,
Исследователи связывают климатическое бедствие с «богатым образом жизни». Наиболее экономически развитые страны – главные виновники выбросов парниковых газов, что следует из показателей выбросов хотя бы диоксида углерода на душу населения. Ответственность за перемены также возложили на Китай, Индию, США и Россию, на которые в сумме приходится свыше половины мирового объема выбросов.
Тревогу ученых вызывает рост поголовья скота, производство мяса, авиаперелты, глобальные потери деревьев, потребление ископаемого топлива. «Во всем мире быстро исчезает лед, уменьшается толщина ледников, <...> океан теплеет, его кислотность увеличивается. Прогнозы таковы, что изменение климата сильно повлияет на морскую, пресноводную и наземную жизнь, от планктонов и кораллов до рыб и лесов», – указано в докладе. Вместе с этим здесь приводятся позитивные изменения: например, снижается рождаемость и растет потребление солнечной и ветровой энергий – на 373% за десятилетие.
«Климатический кризис наступил и развивается быстрее, чем мы ожидали. Он еще суровее и угрожает природным экосистемам и судьбе человечества. <...> Климатические цепные реакции способны привести к значительным нарушениям в экосистемах, обществе и экономике, сделав обширные территории Земли необитаемыми», – заявили авторы.
Страшно! Что делать?
Исследователи предложили шесть критических шагов:
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