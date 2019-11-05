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За год до выборов Трамп проигрывает по популярности пяти демократам

06.11.2019 11:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

За год до выборов Трамп проигрывает по популярности пяти демократам
Reuters

По результатам опроса, проведенного компанией Langer Research Associates, американский президент Дональд Трамп за год до выборов уступает по популярности пяти представителям Демократической партии, которые выдвинули свои кандидатуры на пост главы США.

За вице-президента США Джо Байдена свои голоса отдали бы 56% зарегистрированных избирателей, а за Трампа- 36%. Сенатору от штата Вермонт Бенни Сандерсу Трамп проиграл бы с отставанием в 14% голосов, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен обошла бы Трампа на 15%. Мэру Саут-Бенда Питу Буттиджичу нынешний президент США уступил бы 11%, сенатору от штата Калифорния Камале Харрис - 9%.

За год до выборов Трамп проигрывает по популярности пяти демократам
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Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Трамп уже объявил о намерении в них участвовать. Праймериз кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь. Их победитель составит конкуренцию республиканцу Трампу. В большинстве общенациональных опросов Байден занимает первое место.

 
 
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Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Трамп уже объявил о намерении в них участвовать.
 
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