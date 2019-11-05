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В Осиповичах на переходе Renault сбил девушку
Источник материала: Tut.by
Утром 5 ноября в Осиповичах легковушка сбила девушку. Об этом
Предварительно установлено, что около 07.30 44-летний водитель Renault ехал по улице Сташкевича и в районе дома № 33 сбил 24-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
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В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу.
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