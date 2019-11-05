|
Состоялась встреча председателя правления банка ВТБ (Беларусь) Сергея Суслопарова с Послом России в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым
Источник материала: Myfin
Сергей Суслопаров сообщил о том, что Наблюдательным советом ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) принято решение о выделении финансовых средств на восстановление шести колоколов звонницы Свято-Успенского Жировичского Ставропигиального мужского монастыря. Шесть колоколов будут изготовлены на «Воронежском колокололитейном заводе Анисимова», а вес самого большого из них составит 4,2 тонны.
Это решение принималось в тесном взаимодействии с наместником Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря, Архиепископом Новогрудским и Слонимским, Владыкой Гурием.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялась встреча председателя правления банка ВТБ (Беларусь) Сергея Суслопарова с Послом России в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым
Председатель Правления банка ВТБ (Беларусь) Сергей Суслопаров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)