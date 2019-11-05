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Состоялась встреча председателя правления банка ВТБ (Беларусь) Сергея Суслопарова с Послом России в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым

06.11.2019 12:08 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Состоялась встреча председателя правления банка ВТБ (Беларусь) Сергея Суслопарова с Послом России в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым
На фото Сергей Суслопаров

Сергей Суслопаров сообщил о том, что Наблюдательным советом ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) принято решение о выделении финансовых средств на восстановление шести колоколов звонницы Свято-Успенского Жировичского Ставропигиального мужского монастыря. Шесть колоколов будут изготовлены на «Воронежском колокололитейном заводе Анисимова», а вес самого большого из них составит 4,2 тонны.

Это решение принималось в тесном взаимодействии с наместником Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря, Архиепископом Новогрудским и Слонимским, Владыкой Гурием.

 
 
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Председатель Правления банка ВТБ (Беларусь) Сергей Суслопаров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев на...
 
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