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Конференция ITSM Belarus: эффективное обслуживание бизнеса без лишних внедрений
Источник материала: Myfin
Уже в седьмой раз эксперты соберутся вместе, чтобы обменяться решениями и лучшими кейсами в сфере IT Service Management, обсудить тенденции отрасли, найти пути повышения качества предоставляемых услуг, рассказать друг другу, как оптимизировать процессы и повысить выгоды для своего бизнеса.
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14 ноября в отеле Монастырский (ул. Кирилла и Мефодия, 6) пройдет VII ежегодная международная Конференция по управлению ИТ-услугами ITSM Belarus.
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