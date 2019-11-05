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Конференция ITSM Belarus: эффективное обслуживание бизнеса без лишних внедрений

06.11.2019 10:57 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Конференция ITSM Belarus: эффективное обслуживание бизнеса без лишних внедрений
Конференция ITSM Belarus

Уже в седьмой раз эксперты соберутся вместе, чтобы обменяться решениями и лучшими кейсами в сфере IT Service Management, обсудить тенденции отрасли, найти пути повышения качества предоставляемых услуг, рассказать друг другу, как оптимизировать процессы и повысить выгоды для своего бизнеса.

 
 
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14 ноября в отеле Монастырский (ул. Кирилла и Мефодия, 6) пройдет VII ежегодная международная Конференция по управлению ИТ-услугами ITSM Belarus.
 
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