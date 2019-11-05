Конференция ITSM Belarus: эффективное обслуживание бизнеса без лишних внедрений

Источник материала: Myfin



Конференция ITSM Belarus

Уже в седьмой раз эксперты соберутся вместе, чтобы обменяться решениями и лучшими кейсами в сфере IT Service Management, обсудить тенденции отрасли, найти пути повышения качества предоставляемых услуг, рассказать друг другу, как оптимизировать процессы и повысить выгоды для своего бизнеса.