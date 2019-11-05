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Зарплата главного идеолога Гомельской области в 3,5 раза выше средней: все справедливо
Источник материала: Myfin
В округе зарегистрированы четыре кандидата, двое приняли участие в дебатах — лидер движения «Матери 328» Татьяна Каневская и начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ирина Довгало, пишут Naviny.by.
По итогам опубликования сведений о доходах за 2018 год Довгало имеет самый высокий доход из кандидатов в Гомеле (43,6 тысячи рублей в год, или 3600 в месяц).
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фото: Myfin.by В округе зарегистрированы четыре кандидата, двое приняли участие в дебатах — лидер движения «Матери 328» Татьяна Каневская и...
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