Водители, ГАИ будет скрыто следить за вами сегодня в Могилеве. Рассказываем, где и во сколько

Источник материала: Tut.by

Скрытый надзор за дорожным движением будут осуществлять днем 6 ноябрря сотрудники ГАИ в Могилеве. Все будут фиксировать на видео, сообщают Mogilevnews.by.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Пристально наблюдать за соблюдением ПДД будут днем 6 ноября — с 14.00 до 16.00. Места контроля: перекрестки проспекта Пушкинского и улицы Гагарина, проспекта Пушкинского и улицы Островского

Инспекторы сосредоточатся на выявлении наиболее грубых нарушений ПДД, в том числе проезда перекрестков на запрещающий сигнал светофора, маневрирования.