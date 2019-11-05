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Водители, ГАИ будет скрыто следить за вами сегодня в Могилеве. Рассказываем, где и во сколько
Источник материала: Tut.by
Скрытый надзор за дорожным движением будут осуществлять днем 6 ноябрря сотрудники ГАИ в Могилеве. Все будут фиксировать на видео,
Пристально наблюдать за соблюдением ПДД будут днем 6 ноября — с 14.00 до 16.00. Места контроля: перекрестки проспекта Пушкинского и улицы Гагарина, проспекта Пушкинского и улицы Островского
Инспекторы сосредоточатся на выявлении наиболее грубых нарушений ПДД, в том числе проезда перекрестков на запрещающий сигнал светофора, маневрирования.
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