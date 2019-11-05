Вместо «зебр» - светофоры с вызывными кнопками. Как изменится Первомайская в Могилеве после реконструкции

Источник материала: Tut.by

На завершающей стадии капитального ремонта ул. Первомайской в Могилеве пешеходные переходы оборудуют светофорами с кнопками, сообщает ТРК «Могилев».



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

На капитальном ремонте сейчас часть улицы Первомайской — от Белинского до разворотного кольца троллейбусов. Здесь установят несколько новых светофорных объектов. Там, где сейчас есть нерегулируемые пешеходные переходы, появятся светофоры с кнопками, — сообщили «Радио Могилев» в УКСе Могилева.

Один из новых светофорных объектов установили на пешеходном переходе напротив банно-оздоровительного комплекса. До этого здесь были только «зебра» и «лежачие полицейские».

Капитальный ремонт уже продвинулся ближе к выезду на Шклов. Работы идут на отрезке от переулка Транспортного до железнодорожного переезда. Здесь поменяют контактную сеть для троллейбусов, установят оцинкованные металлические опоры, сделают светодиодное освещение.

На отрезке от Транспортного переулка до разворотного кольца троллейбусов на пешеходных переходах появятся 5 новых светофорных объектов. Они будут с кнопками и звуковыми сигналами.