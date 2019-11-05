Источник материала: Tut.by

В России появилась аренда «айфонов». Об этом компания Forward Leasing сообщила на своем сайте.



Фото: pixabay.com

На прокат дают пять моделей, начиная с iPhone XS и заканчивая iPhone 11 Pro Max.

Месяц пользования iPhone XS обойдется в 4697 рублей или примерно в 74 доллара (вариант на 64 ГБ). За 30 дней с iPhone 11 Pro Max (версия на 512 ГБ) придется отдать 7562 рубля (около 118 долларов).

Дешевле всего можно взять iPhone 11 (версия на 64 ГБ — месяц проката стоит 940 рублей (примерно 15 долларов). Также можно заплатить сразу за год. В этом случае сумма будет 47 280 рублей (743 доллара).

Отмечается, что выкупить смартфон в собственность можно в любой момент. Кроме того, после года аренды участник сервиса может бесплатно заменить использованный iPhone на новую модель — но только в случае «отличного состояния» устройства. Также за год аренды можно один раз бесплатно заменить дисплей.