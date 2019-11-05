Xiaomi представила умные часы и новый «народный» смартфон. Рассказываем про новинки

Источник материала: Tut.by

5 ноября китайская компания Xiaomi провела большую презентацию, на которой, в частности, представила первую модель умных часов Mi Watch и новый смартфон Xiaomi Mi Note 10. Рассказываем о новинках.

Как сообщает ixbt.com, хотя Xiaomi только вчера представила умные часы Mi Watch и Mi Watch Privilege Edition, они уже доступны для заказа в Китае. Для этого нужно внести депозит в размере 15 долларов.

Напомним, что умные часы Xiaomi работают на Snapdragon Wear 3100, куда встроен 4G-модем, под управлением специальной версии MIUI — MIUI For Watch. В конфигурацию входят дисплей AMOLED диагональю 1,78 дюйма, карта eSIM, NFC и аккумулятор емкостью 570 мА/ч.

Часы стоят 185 и 285 долларов в зависимости от версии. Официально продажи начнутся в Китае 11 ноября, а поставки заказанных устройств — вечером 14 ноября. Но пока неизвестно, выйдет ли Mi Watch на рынках других стран.

Второй продукт, который заслуживает внимания — это новый смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro, который на мировом рынке выйдет под названием Xiaomi Mi Note 10.





Прежде всего эксперты отмечают качество фото и видео. Так, DxOMark присудил камере Xiaomi Mi CC9 Pro второе место, а Samsung Galaxy Note 10+ 5G сместил на третье.

В чем причина? Камера новинки собрана из пяти фотомодулей. Главный модуль представлен сенсором Samsung S5KHMX (1/1,33 дюйма) разрешением 108 Мп и диафрагмой F/1,69.

Также есть 12-мегапиксельный портретный объектив 50 мм с диафрагмой F/2,0, 20-мегапиксельный широкоугольный с углом обзора 117° и диафрагмой F/2,2, а также 5-мегапиксельный телеобъектив с диафрагмой F/2.0. И пятый модуль разрешением 2 Мп предназначен для макросъемки с минимальной дистанцией фокусировки 1,5 см.

Диагональ OLED-экрана — 6,47 дюйма и разрешением Full HD+, который загибается на боковые грани. В экран встроен ультратонкий подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Аппарат работает на SoC Snapdragon 730G, емкость аккумулятора — 5260 мА/ч. Есть поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Объем оперативной памяти составил 6−8 ГБ, объем встроенной флэш-памяти — 128−256 ГБ.

Продажи в Китае стартуют 11 ноября, но уже принимаются предварительные заказы. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — примерно 400 долларов, с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — 440 долларов, и вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — 500 долларов.