Загадка на выходные: решите ли вы задачу для китайских первоклашек

Источник материала: Tut.by

Впереди большие выходные, поэтому мы решили рассказать вам про довольно простую загадку для первоклассников из Гонконга. Это один из тех случаев, когда задача легко даются детям и может оказаться слишком сложной для взрослых.

Посмотрите на картинку снизу. Какое число под машиной?





На решение этой задачи у китайского первоклассника должно уйти не более 20 секунд. А сколько уйдет у вас?

Если вы хотите узнать ответ, нажмите сюда Часто бывает, что взрослые идут слишком сложным путем — например, пытаются вычислить закономерность, согласно которой расположены парковочные места. На самом деле картинку просто надо мысленно перевернуть, и тогда станет понятно, что ответ — 87.