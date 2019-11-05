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Загадка на выходные: решите ли вы задачу для китайских первоклашек
Источник материала: Tut.by
Впереди большие выходные, поэтому мы решили рассказать вам про довольно простую загадку для первоклассников из Гонконга. Это один из тех случаев, когда задача легко даются детям и может оказаться слишком сложной для взрослых.
Посмотрите на картинку снизу. Какое число под машиной?
На решение этой задачи у китайского первоклассника должно уйти не более 20 секунд. А сколько уйдет у вас?
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Часто бывает, что взрослые идут слишком сложным путем — например, пытаются вычислить закономерность, согласно которой расположены парковочные места. На самом деле картинку просто надо мысленно перевернуть, и тогда станет понятно, что ответ — 87.
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Старая загадка на сообразительность.
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